Ihr wollt unaufhaltsame Actionrollenspieler sein oder in kompetitiven Spielen abgehen? Dann schnappt euch den WQHD-Monitor mit 180 Hz.

Der Bildschirm von Minifire ist eure erste Eintrittskarte für die Siegerstraße. Auf 27 Zoll könnt ihr mit einer 180 Hz Bildwiederholrate wie ein Blitz abgehen und eure Bewegungen in der superscharfen WQHD-Auflösung genauestens verfolgen. Spielt das kommende Soulslike The First Berserker Khazan und vollzieht geschmeidige Angriffsmuster und beweist euch online in Marvel Rivals. Aktuell könnt ihr diesen Monitor sogar zu einem Sparpreis ergattern.

Eigenschaft Details Modell Minifire Monitor Bildschirmgröße 27 Zoll Auflösung WQHD Bildwiederholrate 180 Hz Panel-Technologie Nano IPS Reaktionszeit (Overdrive) 1 ms HDR-Unterstützung Ja Farbabdeckung 120% sRGB Adaptive Sync-Technologie AMD FreeSync+ Bewegungsunschärfereduzierung Motion Blur Reduction Technologie Betrachtungswinkel 178° Ultra-Weiter Betrachtungswinkel Montageoptionen VESA (100 x 100 mm)

Ein WQHD-Monitor für kompetitive Gamer

Für Gamer unter euch ist die Bildwiederholrate von 180 Hz ein wahrer Game-Changer. Stellt euch vor, wie flüssig und reaktionsschnell eure Spiele laufen – keine Ruckler, keine Verzögerungen.

Seid mit diesem WQHD-Monitor ein König in kompetitiven Spielen

Dank der Overdrive-Reaktionszeit von nur 1 ms bleibt ihr immer einen Schritt voraus. Und mit AMD FreeSync+ gehört Tearing der Vergangenheit an; genießt ein nahtloses Spielerlebnis ohne störende Bildfehler.

Wenn ihr Actionrollenspiele oder Soulslikes liebt, solltet ihr euch das kommende Spiel The First Berserker Khazan gründlich ansehen. Kämpft euch mit diesem Monitor flüssig durch diese raue Welt und erlebt das pure Dark Fantasy-Feeling.

Beste Auflösung zwischen 4K und Full HD

Es ist kein Geheimnis, dass WQHD die beste Mitte zwischen 4K und Full HD ist. Ihr bekommt ein gestochen scharfes Bild und es verlangt nicht so viel Leistung wie 4K und sieht trotzdem ausgezeichnet aus.

Die Nano IPS-Technologie sorgt dafür, dass Farben nicht nur leuchten, sondern regelrecht explodieren – mit einer Farbabdeckung von 120% sRGB erlebt ihr eure Inhalte so lebensecht wie nie zuvor. Erkennt klar die Emotionen eurer liebsten Helden oder die pure Farbvielfalt einer schönen Open-World.

Starke Technologien bescheren euch das beste Bild

Doch dieser Monitor hat noch mehr zu bieten: Die Motion Blur Reduction Technologie minimiert Bewegungsunschärfen. So sind selbst die wildesten Actionszenen in Spielen wie in Devil May Cry klar erkennbar.

Der 178° Ultra-Weite Betrachtungswinkel stellt sicher, dass ihr aus nahezu jedem Winkel eine perfekte Sicht habt. So könnt ihr bequem arbeiten oder spielen, ohne Kompromisse bei der Bildqualität eingehen zu müssen. Und dank der VESA-Montageoption (100 x 100 mm) passt sich der Monitor flexibel an euren Arbeitsplatz an.

