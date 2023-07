James McAvoy dachte, er würde einen kahlen Professor X spielen, rasiert sich den Kopf – Saß danach 18 Stunden beim Frisör

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ganze 18 Stunden dauerte es, bis James McAvoy die Frisur hatte, die man am Ende auch in X-Men: Zukunft ist Vergangenheit zu sehen bekommt.

Tom Holland wurde in Avengers: Endgame gesagt, er sei auf einer Hochzeit – War in Wirklichkeit eine Beerdigung

Schauspielerin in der neuen Netflix-Serie zu One Piece erklärt, wer der wahre Boss der Strohhut-Bande ist

Aber als ich am Set ankam, sagten sie: “Nein, nein, nein, nein, nein, nein.”[…] Ich bekomme das Drehbuch und sehe, dass es in den 70er Jahre spielt und ich sage: „ Okay, wir machen Haarverlängerungen und ich bekomme richtige 70er-Jahre-Haare. “

James McAvoy spielte in den neueren X-Men-Filmen den jungen Professor X. In Vorbereitung auf seine Rolle rasierte er sich versehentlich zu früh die Haare. Danach bekam er wieder welche angeklebt.

