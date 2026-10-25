Alle kennen Stan Lee, doch sein legendärer Partner wurde in Marvel und DC zum mächtigen Gott

Jeder kennt Stan Lee, doch ein Mann bei Marvel war mit ihm für die Geburt der wichtigsten Superhelden verantwortlich. Sogar für DC erschuf er ein essenzielles Element. Beide Verlage ehrten ihn mit einem übermächtigen Gott.

Um wen geht es? Jeder Marvel-Fan kennt Stan Lee, das liegt wohl auch an seinen vielen Gastauftritten in den MCU-Filmen. Doch er ist nicht allein für die Kreation vieler bekannter Helden verantwortlich. Er arbeitete viel mit Jack Kirby zusammen, einem legendären Zeichner und Autor, der für die Comics und Designs von vielen Ikonen verantwortlich ist:

Captain America (1941) mit Joe Simon

Die Fantastic Four (1961) mit Stan Lee

Hulk (1962) mit Stan Lee

Die Avengers (1963) mit Stan Lee

Die X-Men (1963) mit Stan Lee

Das ist nur eine kleine Auswahl, die aber zeigt, wie wichtig Jack Kirby, der 1994 verstorben ist, für die Comic-Welt war. Deshalb ist es kein Wunder, dass sowohl Marvel als auch DC ihm ihre Ehre erwiesen haben – in Form von mächtigen Entitäten.

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Die Fantastic Four treffen auf einen Gott

Wie wurde Jack Kirby geehrt? Weit über den Aliens und Göttern aus beispielsweise Asgard gibt es in Marvel mächtige Entitäten, die bestimmen, wie sich die Multiversen entwickeln. Auf so einen Gott trafen die Fantastic Four in Fantastic Four Nr. 511 im Jahr 2004. Johnny, Sue und Reed wollen in den Himmel, um die Seele von Ben Grimm aka The Thing zurückzuholen.

Sie finden eine Tür. Dahinter versteckt sich eine Art Büro, in dem ein Künstler am Zeichentisch sitzt und die 3 (sowie die Seele von Ben) hereinbittet. Es stellt sich heraus, dass er scheinbar der Schöpfer von allem ist.

Dieser Mann zeigt seine Comic-Zeichnungen, die Realität werden. Er heilt sogar eine Wunde von Reed Richards. Er verwandelt Bens Seele zurück in seine Steinform und gibt ihnen noch ein Abschiedsgeschenk: Ein Bild der Fantastic Four als alte Menschen, das Reed als Happy Ending bezeichnet.

Dieser Zeichner sieht aus wie Jack Kirby und das passt auch perfekt. Zusammen mit Stan Lee erschuf Kirby die Truppe und seine Zeichnungen wurden zur Realität für die fiktiven Helden. Doch auch DC ehrte ihn.

Jack Kirby erschuf einen der gefährlichsten DC-Schurken

Wie ehrte DC den Künstler? In Green Lantern Nr. 12 aus dem Jahr 2022 trifft der Held John Stewart auf The Source . Das ist, je nach Story, eine Form oder Entität, die auf The Presence basiert, der wohl die mächtigste Figur im DC-Universum ist. Auch hier wird diese Art von kosmischer Energie wie Jack Kirby dargestellt.

Obwohl Kirby eher mit Marvel assoziiert wird, war er auch eine wichtige Figur für den DC-Kosmos. In den 1970er-Jahren arbeitete der Zeichner für DC und entwickelte Teile der kosmischen Lore.

Er erschuf die New Gods und damit auch Darkseid, das DC-Äquivalent zu Thanos, der regelmäßig das ganze Universum bedroht und nur von vielen Helden wie in der Justice League bezwungen werden kann. Eine andere seiner Kreationen ist der Dämon Etrigan, der mal auf der guten, aber auch auf der bösen Seite kämpft und sogar gegen Superman gewinnen kann.

Somit etablierte Jack Kirby im DC-Universum eine ganz neue Ebene, die unzählige Geschichten bis heute nutzen. Kein Wunder also, dass er auch von DC-Autoren und Zeichnern geehrt wird.

Aber was haltet ihr von Jack Kirby? Kanntet ihr ihn oder wollt ihr mehr über den Zeichner erfahren? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch die Filme ehrten die Marvel-Ikonen: Einer der wichtigsten Marvel-Filme der letzten 10 Jahre ehrt Stan Lee mit einer besonderen Szene, die leicht zu übersehen ist