Into the Echo soll das MMORPG-Genre revolutionieren und das Entdeckungsgefühl der Klassiker mit neuen Technologien verbinden.

Into the Echo bietet mit seinen Pre-Alpha-Tests die erste Möglichkeit an, ein MMORPG in Unreal Engine 5 zu spielen.

Into the Echo ist ein neues MMORPG, das auf dem fremden Planeten Raava spielt. Dort haben die Bewohner alle besondere Fähigkeiten. Um die Geheimnisse des mysteriösen Planeten ergründen zu können, werdet ihr zusammen mit andere Spielern Zeitreisen unternehmen müssen. Entwickelt wird das Spiel in der neuen Unreal Engine 5. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt, es fanden aber bereits Alpha-Tests im Dezember 2021 statt.

