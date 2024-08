Hunt: Showdown 1896 – Release im August macht den Shooter in diesen drei Punkten noch besser

Der düstere Extraction Shooter Hunt: Showdown 1896 bringt mit dem August-Release besonders viele und tiefgreifende Neuerungen. Es ist also die vielleicht perfekte Zeit, um sich das Spiel genauer anzuschauen.

Was ist eigentlich Hunt: Showdown? Der Extraction Shooter von Crytek dreht sich um die Jagd nach grauslichen Monstern in einem fiktiven Amerika im späten 19. Jahrhundert.

Mehrere Gruppen von bis zu drei Jägern suchen den Gewinn und den Nervenkitzel eines neuen Kopfgeldes im brandneuen Colorado-Biom. Begegnen Sie verschiedenen niederen Kreaturen und Hinweisen auf das Versteck des letzten Feindes, um die Belohnung zu erhalten… und wehren Sie feindliche Jäger ab, um Ihre Belohnung zu erhalten.

Doch am Ende kann nur eine Gruppe oder ein Spieler gewinnen und das Kopfgeld einstreichen. Es gilt also, ebenso die anderen Jäger notfalls umzulegen. Durch das Permadeath-System von Hunt: Showdown verliert ihr bei eurem Ableben alles, was ihr in der Mission dabei hattet.

Was ist Hunt: Showdown 1896? Es ist eine neue Ära, die das Spiel im August auf PC, PS5 und Xbox Series X|S einläutet. Dabei heißt es nun Hunt: Showdown 1896 und lässt im Spiel ein Jahr vergehen.

Außerdem seid ihr jetzt nicht mehr nur in den gruseligen Sümpfen Louisianas unterwegs, sondern geht auch in der urtümlichen Wildnis der Rocky Mountains auf die Jagd. Dort lauern wiederum andere Monster und Gefahren.

Das alles steckt in Hunt: Showdown 1896 im August

Mit dem Release von Hunt: Showdown 1896 erwarten euch mehrere neue Features. Insgesamt gibt es also genug Gründe, das spannende und gruselige Spiel entweder überhaupt mal anzufangen oder wieder einzusteigen. Es lohnt sich!

Prächtige neue Grafik und neuer Schauplatz

Wer nach langer Abwesenheit wieder in Hunt: Showdown einsteigt, wird seinen Augen nicht trauen. Denn das Spiel setzt ab sofort auf die neue CRYENGINE 5.11. Damit läuft Hunt: Showdown 1896 auch auf Konsolen mit starken 60 FPS und bietet darüber hinaus verbesserte Grafik, Animationen und Texturen.

Obendrein sind die Ladezeiten geringer geworden. Ihr wartet also nicht mehr lange auf euren Einsatz.

Die neue Grafik kommt vor allem im neuen Schauplatz zur Geltung. Denn neben den bereits bekannten düsteren und schauerlichen Sumpfgebieten Louisianas, gibt es nun ein neues Biom in Colorado: die Rocky Mountains.

Diese unwirtliche Bergwelt um den Ort “Mammon’s Gulch” ist nicht minder schaurig, denn hinter jedem Busch, in jedem verlassenen Minenschacht und über jeder Schlucht kann irgendwas Schlimmes lauern.

Neue Waffen und Monster

Zum Release von Hunt: Showdown 1896 am 15. August startet das neue Event “Scorched Earth”. Dieses führt den neuen, mächtigen Endgegner ein: den Hellborn.

Dabei handelt es sich um einen brennenden Untoten, der flink durch die Gegend hetzt. Das brennende Scheusal ist sehr schnell und ebenso wütend! Wenn er euch entdeckt, wird er euch sehr schnell abfackeln. Knallt ihn also ab, solange ihr die Chance habt!



Apropos abknallen: Der neue Release bringt euch einen Schwung neuer Schießeisen und andere nützliche Tools. Darunter ist das 1865 Carbine, das Infantry 73L Base Rifle mit einer Scharfschützenvariante, neue Bärenfallen als Werkzeug und eine Variante des “Crossbow Deadeye” mit Zielfernrohr.

Neue und überarbeitete Spielmechaniken

Zusätzlich kommen noch zahlreiche neue oder verbesserte Gameplay-Mechaniken ins Spiel.

Darunter erwarten euch diese:

Verbesserte Wahrnehmung der Spieler durch Kühe und Fledermäuse

Neue und überarbeite Perks

Neues Interface anstelle des alten, überfrachteten Systems und verbesserte, schnellere Menüs

Neues Loot-System, das weniger sperrig als zuvor wird

Verbesserte Ballistik mit Geschossabweichung und -Abfall auf weite Distanz

Verbessertes Rekrutierungs-System, mit dem ihr schneller und besser neue Jäger bekommt

Was heißt da alles? Ihr seht also, Crytek hat ordentlich an Hunt: Showdown 1896 gefeilt und zahlreiche nützliche Änderungen durchgeführt. Warum schaut ihr also nicht mal rein und probiert es (wieder) aus?