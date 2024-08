Wer Baldur’s Gate 3 liebt, kann sich 7 tolle Fantasy-Rollenspiele in diesem Stil auf Steam holen – Für den Preis einer Pizza und einer Cola

Für 13,77 € verkauft Humble Bundle gleich 7 der besten Fantasy-Rollenspiele aller Zeiten im Stil von Baldur’s Gate 3 für auf Steam: Die ersten beiden Baldur’s Gate, aber auch Planescape Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights und die Pathfinder-Spiele.

Was ist das für ein Angebot? Humble Bundle bietet einen besonderen Sale an, „Killer RPGs von den modernen Meistern“. Es gibt das Angebot in 5 Preisstufen. Die attraktivste Preisstufe ist die zweite, für 13,77 € gibt es 7 Rollenspiele auf Steam (via humblebundle):

Pathfinder: Kingmaker mit Season Pass

Pathfinder: Wrath of the Righteous mit 2 Season-Pässen – ein Spiel, mit dem man hunderte Stunden verbringen kann

Neverwinter Nights: Complete Adventure

Baldur’s Gate 1 und 2

Icewind Dale

Planescape: Torment in der Enchaned Edition

Wrath of the Righteous erschien im September 2021 und hat 2 Season-Pässe erhalten:

Wer mehr Geld zahlt, bekommt ein SF-Epos im Universum von Warhammer 40k dazu

Kann man das Paket noch aufwerten? Wer 32,14 € bezahlt, bekommt obendrein noch das sehr gute Warhammer: 40.000: Rogue Trader, das neueste Spiel von Owlcat. Das ist kein klassisches Fantasy-Spiel, sondern ein düsteres SF-RPG.

Auch in Rogue Trader kann man 250 Stunden stecken.

Sogar wenn man nur die Cola bezahlt, reicht es noch für 2 Top-RPGs

Gibt es auch noch günstigere Alternativen? Für 9,18 €, also wenn man die Cola weglässt, bekommen man dasselbe wie für 13,77 € – nur die Seasonpässe für die Pathfinder-Spiele fallen raus.

Für 6,42 € verzichtet man auf Pathfinder: Wrath of the Righteous und Neverwinter Nights.

Für 3,67 € erhält man immer noch Planescape Torment und Icewind Dale.

Rollenspieler können sich für 13,77 € mit Stoff bis Weihnachten eindecken

Was macht das Angebot so gut? Planescape: Torment galt über Jahrzehnte als das best geschriebene Rollenspiel aller Zeiten – nur Disco Elysium kann hier mithalten.

Die frühen Spiele zu Baldur’s Gate und Icewind Dale sind Klassiker des Genres. Auch wenn sie gerade im Vergleich zu Baldur’s Gate 3 eingerostet wirken, haben sie das Genre geprägt.

Die Pathfinder-Spiele von Owlcat spielen nicht in dieser Liga, sind aber das, was an modernen Games den Klassikern am nächsten kommt – neben den direkten Vorgängern von Baldur’s Gate 3, den Divinity-Spielen von Larian.

Wer auf klassische Fantasy-Rollenspiel steht, ist mit den Varianten des Angebots bis Weihnachten mit Spielstoff versorgt. Auch schön: Wer das Paket kauft, unterstützt einen wohltätigen Zweck. Ein Teil der Einnahmen geht an einen Stipendien-Fond für Girls Makes Games.

Wie lange ist das noch gültig? Das Angebot ist bis zum 5. September gültig.

In dem Bundle sind einige unserer Empfehlungen enthalten, wenn ihr auf Baldur’s Gate 3 steht und euch nach Nachschub sehnt. Wir haben euch mal eine Liste mit Spielen gemacht, die euren Hunger nach mehr Rollenspielen in diesem Stil stillen kann: 8 Spiele wie Baldur’s Gate 3 auf PC, PS5, Xbox – Das könnt ihr zocken, wenn ihr mit dem RPG fertig seid