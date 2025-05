Hier sind 5 Fakten über Ruffy aus One Piece, von denen ihr sicher noch nichts gehört habt

One Piece ist vollgepackt mit Details, Easter Eggs und cleveren Anspielungen. Doch selbst bei Hauptfigur Monkey D. Ruffy gibt es noch vieles zu entdecken, das leicht übersehen wird. Hier sind 5 weniger bekannte, aber umso spannendere Fakten über Ruffy.

Was sind das für Fakten? Die folgenden Fakten drehen sich nicht um das, was direkt in der Handlung von One Piece passiert, sondern vielmehr um die Hintergründe der Figur von Ruffy: seine kulturellen Ursprünge, kreative Entscheidungen des Autors oder kleine Details, die man nur mitbekommt, wenn man sich auch mal Interviews mit Eiichiro Oda anschaut oder sich für die Entstehungsgeschichte interessiert.

Viele Fans genießen einfach den Anime oder Manga, ohne sich mit solchen Aspekten zu beschäftigen – was völlig legitim ist. Aber genau deshalb bringen solche Einblicke oft Aha-Momente mit sich, die Ruffy noch einmal in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Über unsere Inhaltsangabe könnt ihr direkt auf die nächsten Seiten springen:

Ruffys Geburtstag ist der 5. Mai – der „Tag der Kinder“ in Japan.

Der 5. Mai ist in Japan der sogenannte „Kodomo no Hi“ – der „Tag der Kinder“. An diesem nationalen Feiertag werden das Wohl und die Zukunft der Kinder gefeiert. Überall im Land hängen bunte Karpfenfahnen (Koinobori), die Stärke, Mut und Erfolg symbolisieren. Dass Ruffy ausgerechnet an diesem Tag geboren wurde, ist also kein Zufall.

Auch in diesem Jahr wurde Ruffys Geburtstag am 5. Mai von offizieller Seite gefeiert. Einer der offiziellen Accounts von One Piece auf X hat zu diesem Anlass ein brandneues Poster veröffentlicht (via X). Darauf ist Ruffy in seinem Onigashima-Outfit zu sehen – mit gelber Hose, lilafarbenem Hüfttuch und natürlich mit seinem breiten Grinsen, während er zwei riesige Fleischstücke verspeist.

