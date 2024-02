Henry Cavill offenbart, welche Action-Szene ihn in seiner gesamten Karriere am meisten herausforderte

Dazu kommentierte er: „Ich meine, es ist wahrscheinlich keine gute Idee, aber ich bin jetzt hier, also denke ich, dass es in Ordnung ist. Aber es ist erstaunlich, wie man aufhört, Angst zu haben, sobald man diesem Geschirr vertraut.“

So wurde der Schauspieler nur durch ein kleines Geschirr an einem Seil gesichert, mit dem er dann aus dem Helikopter über der eisigen Berglandschaft hing.

Wieso war die Action-Szene so hart? „Ich meine, es war einfach kalt“, sagte Cavill zu den Dreharbeiten. Dazu kam noch, dass der Stunt auch einiges an Mut erforderte.

Henry Cavill wird im Rahmen des Interviews gefragt, was die härteste Action-Szene war, die der Schauspieler jemals in seiner Karriere gefilmt hätte.

