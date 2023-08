Wem Monk zu harmlos war, kann kostenlos eine düstere Krimiserie auf Amazon schauen

Was ist Freevee? Freevee ist ein Streamingservice von Amazon, der sich über Werbung finanziert. Daher können sich die User völlig kostenlos Serien und Filme anschauen – müssen dafür aber Werbeunterbrechungen in Kauf nehmen.

Neue Serie bringt einen der größten Mangas auf Netflix, Hauptdarsteller sagt: „Ich will, dass dein Opa weiß, was One Piece ist“

Worum geht es in Hautnah – Die Methode Hill? Mysteriöse Mordfälle erschüttern die idyllische Stadt Bradford in Nordengland.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist das für eine Serie? Hautnah – Die Methode Hill (Originaltitel: Wire in the Blood) ist eine Krimi- und Thriller-Serie aus Großbritannien. Sie umfasst 6 Staffeln und erschien zwischen 2002 und 2008.

Insert

You are going to send email to