Hattet ihr je eine Schießerei in einem Tornado? Dann ist der abgedrehte Shooter Exoborne euer Ding!

Der kommende Tactical-Open-World-Extraction-Shooter Exoborne wirft euch wortwörtlich ins Auge des Sturms. Was den apokalyptischen Shooter einzigartig macht, erfahrt ihr hier.

Was ist Exoborne? Exoborne ist ein neuer Tactical-Open-World-Extraction-Shooter für PC und Konsolen vom schwedischen Studio Sharkmob.

In Exoborne dreht sich alles um die Jagd nach Daten und wertvoller Technik in einer Welt, die von den Mächten der Natur zerrissen wird. In einer düsteren, nahen Zukunft spielt das Klima völlig verrückt und Bedrohungen durch eure Umwelt, wie mächtige Tornados, sind an der Tagesordnung.

Inmitten des Chaos kämpft ihr in einem dreier Team gegen KI-Gegner und vor allem andere Spieler, um am Ende mit prallen Taschen voller Plündergut zu entkommen.

Wirbelstürme, Kampfanzüge und packende Action – Das sind die Features von Exoborne

Exoborne verspricht rasante Action, denn nur in den von Naturkatastrophen heimgesuchten Regionen gibt es den besten Loot. Doch zum Glück seid ihr kein normaler Soldat.

Exo-Rigs bringen Spezialkräfte

Eure Spielfiguren sind sogenannte “Reborn”, mit Implantaten ausgestattete Kämpfer, die in der Lage sind, mächtige Exo-Rigs zu nutzen. Das sind spezielle Kampfanzüge, mit denen das Überleben inmitten der Stürme und anderer Naturgewalten überhaupt erst möglich ist.

Je nachdem, welchen Rig ihr nutzt und mit welchen Erweiterungen ihr ihn ausstattet, bekommt ihr besondere Kräfte. Darunter sind Verbesserungen an der Zähigkeit oder mehr Geschwindigkeit. Da ihr selbst ständig an eurer Ausrüstung schraubt, könnt ihr euch immer mehr auf einen bestimmten Spielstil spezialisieren.

Mit eurem Exo-Rig rennt ihr durch verwüstete Regionen und stürzt euch geradezu in den Sturm!

Doch Obacht: Wählt gut aus, was ihr in die jeweilige Mission mitnehmt, denn wenn ihr sterbt, ist auch euer wertvolles Gear womöglich dahin.

Entfesselte Natur sorgt für Action

Auf den Maps von Exoborne ist immer was los, denn eure Elitekämpfer suchen stets nur an den schlimmsten Orten nach dem besten Loot. Da ihr aber von euren Exo-Rigs gut geschützt seid, reitet ihr wortwörtlich den Sturm und nutzt Greifhaken und Gleitschirme, um inmitten von Tornados wild durch die Gegend zu fliegen.

Was ist besser als ein Tornado? Ein brennender Tornado!

Das ist ein besonderes Feature von Exoborne, denn die Kämpfe finden nicht nur wie gewohnt am Boden statt, sondern auch vertikal. Jederzeit kann ein irrer Gegner einen waghalsigen Angriff aus der Luft heraus starten. Oder ein frecher Schurke schnappt euch den Loot vor der Nase weg und segelt inmitten eines Wirbelsturms schadenfroh davon.

Wenn ihr also auf wilde Kämpfe in chaotischen Situationen steht, dann ist Exoborne genau euer Ding!

Events und Story für lange Motivation

In Exoborne gleicht kein Match dem anderen. Zum einen sorgen die wilden Umweltbedingungen eh schon für ordentlich Chaos und Action. In einer Runde ist gerade der Sturm an besonders lukrativen Orten am Toben, in anderen Gefechten fliegen euch Gegner und Kugeln regelrecht um die Ohren.

Am Ende müsst ihr flott den Extraktionspunkt erreichen, sonst war alles für die Katz!

Dazu kommen noch weitere Ereignisse, die hier und da in der Spielwelt auftreten. Diese Events bieten verschiedene Herausforderungen und sind dabei rein optional. Wenn ihr also das Zeug habt, neben den gefährlichen Mitspielern auch noch diverse KI-Gegner und weitere Gefahren zu packen, dann stürzt euch noch tiefer ins Getümmel. Es winkt noch mehr mächtige Beute!

Neben all der Action kommt die Story nicht zu kurz. Die Hintergründe der globalen Katastrophe, der “Reborn”, ihrer Exo-Rigs und weitere Geheimnisse der Spielwelt werden nach und nach offenbart, je länger ihr Exoborne spielt.

Wenn ihr jetzt erst recht Lust auf die wilde Shooter-Action in Exoborne habt, dann schaut auf die offizielle Seite von Exoborne und meldet euch bereits für kommende Playtests an.