Harry Potter: Ranking der 10 süßesten Paare auf dem Weihnachtsball

Auch sonst sind keinerlei Anzeichen erkennbar, dass die beiden in irgendeiner Form zusammenpassen würden. Damit landen die in dieser Liste auf dem letzten Platz.

Das Treffen zwischen Ron und der Ravenclaw-Schülerin Padma Patil ist wirklich unangenehm mit anzusehen und versprüht in etwa so viel Charme, wie ein Knallrümpfiger Kröter.

Wo könnte ein magischeres Weihnachtsfest stattfinden, als in der Zaubererschule Hogwarts. Im vierten Teil von Harry Potter findet im Rahmen des Trimagischen Turniers ein besonders großes Fest, der Weihnachtsball (im englischen Original: Yule Ball) statt. Im Ranking schauen wir uns an, welches Pärchen unsere Herzen in der kalten Jahreszeit am besten erwärmen kann.

