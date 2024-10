Ein MMO von Harry Potter verliert seinen Zauber, muss ein Jahr nach Release schließen

Harry Potter: Magic Awakened sollte Fans des Zauberers und MMO-Spieler vereinen. Das Mobile Game erschien im Juni 2023, doch rund ein Jahr später wurden jetzt die Server in Europa und Amerika abgeschaltet.

Warum wurde das Spiel eingestellt? Das MMO zu Harry Potter wurde in der vergangenen Nacht in Europa, Amerika und Ozeanien abgeschaltet. In den Ländern, in denen das Mobile Game schon länger besteht, läuft es jedoch munter weiter.

Die Verantwortlichen von Warner Bros. und Portkey Games haben keinen offiziellen Grund genannt, wieso das Spiel nach nur einem Jahr nicht mehr verfügbar ist. In China, Hongkong, Macau und Taiwan wird das MMO vermutlich noch weiterlaufen, weil es dort guten Profit erzielt. Im ersten Releasemonat erzielte es in Asien einen Umsatz von 166,3 Millionen Euro (via Sensor Tower).

Es gibt mehrere Guides im Internet, die erklären, wie man seinen Account auf einen asiatischen Server transferiert. Solltet ihr also darauf aus sein, euren Account wiederzubeleben, solltet ihr nach diesen Guides die Augen offen halten.

Den Trailer zu Harry Potter: Magic Awakened könnt ihr euch hier ansehen:

Ein gutes Spiel, auch für Mobile

Wie gehen die Spieler mit dem Aus für Harry Potter um? Auf Reddit finden sich viele Threads, in denen Spieler tatsächlich auf einen asiatischen Server wechseln. Allerdings fühle es sich für einige nicht so toll an, auf einen Server zu wechseln, der eigentlich für das andere Ende der Welt gedacht ist:

Für einige Spieler ist die Zeitverschiebung ein Problem, die bei Events eine Rolle spielt

Die Server würden sich voller anfühlen als im Westen, was an dem Spam der Emojis und GIFs im Chat liegen könne

Der neue Server würde sich nicht wie „Zuhause“ anfühlen

Ein User schreibt sogar, dass ein Stück von ihm mit dem Shutdown der Server gestorben wäre. Vielen Kommentierenden ergeht es da ähnlich. Sie seien traurig darüber, dass die Server von Harry Potter: Magic Awakened geschlossen wurden.

Was war Harry Potter: Magic Awakened für ein Spiel? Das Mobile Game bot viele Features wie ein rundenbasiertes Kampfsystem, eine Kampagne und PvP-Duelle. Es war sogar möglich, am Quidditch teilzunehmen.

Im Spiel selbst tauchten unterschiedliche Charaktere auf, die Fans aus den Büchern kennen. Kein Wunder, denn das Mobile Game spielte nur 10 Jahre nach den Ereignissen aus den Büchern. So startete das Spiel an der Seite von Hagrid.

