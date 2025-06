Die 10 mächtigsten Familien aus Harry Potter im Power-Ranking

Die Weasleys würde man auf den ersten Blick mit vielem verbinden, aber sicher nicht mit Macht. Dabei handelt es sich um eine überaus alte Familie, die sogar zu den reinblütigen „Unantastbaren Achtundzwanzig“ gehört. Diese Zuordnung lehnten sie jedoch stets ab, da viele Familienmitglieder ein Interesse an der Muggelwelt hegen und die Ideologie der „Reinblütigkeit“ generell ablehnen. Das führte dazu, dass sie in bestimmten Kreisen verachtet und als „Blutsverräter“ abgestempelt wurden.

Diese Familien waren, wenn auch moralisch verwerflich, häufig sehr mächtig und einflussreich. Das gilt natürlich vor allem für die Zeiten, in denen Voldemort an der Macht war und die Ideologie der „Reinblütigkeit“ verbreitete. Daher werden wir den „Unantastbaren Achtundzwanzig“ einige Male auf dieser Liste begegnen, auch wenn die Abstammung natürlich eigentlich nichts mit der Macht einer Hexe oder eines Zauberers zu tun hat.

Spielt Reinblütigkeit eine Rolle? Reinblütige Familien bilden sich etwas darauf ein, keine nicht-magischen Muggel in ihrem Stammbaum zu haben. Früher gab es sogar ein Verzeichnis, in dem die 28 britischen Familien vermerkt wurden, die in den 30er Jahren immer noch reinblütig waren. Diese Familien sind auch als die „Unantastbaren Achtundzwanzig“ bekannt.

