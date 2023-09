Günstiger Top-Monitor bei Amazon: Bis zu 165Hz und 1ms

Dieser Top-Monitor ist nicht nur unfassbar günstig, er bietet auch sehr viel und wird euere Gaming-Erfahrungen massiv steigern.

Wenn ihr auf ein Upgrade für kleines Geld aus seid und den passenden Monitor zu eurem FHD-Rechner sucht, solltet ihr euch diesen Bildschirm genauer anschauen. Er ist 24 Zoll groß und liefert euch mit HDMI 144Hz in FHD-Auflösung und bis zu 165Hz mit DP 1.2. Zuzüglich spart ihr 33% beim Kauf für euren Game-Pass, das euren Geldbeutel ebenso schont wie dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Spart 19% und bezahlt nur noch 121,99€ statt 149,99€.

Dieser Monitor hat es wirklich in sich

Er verfügt über eine unglaubliche Reaktionszeit von 1ms, was bedeutet, dass ihr keine Verzögerungen oder Schlierenbildung erlebt und eure Reaktionen in Echtzeit umgesetzt werden. Die schnelle Reaktionszeit wird euch in etlichen Titeln begeistern, insbesondere bei Spielen wie Rainbow Six Siege, Counter-Strike oder League of Legends.

Mit der AdaptiveSync-Technologie bietet dieser Bildschirm eine nahtlose Synchronisation zwischen Monitor und Grafikkarte, um Tearing und Ruckeln zu vermeiden und ein flüssiges Spielerlebnis zu gewährleisten. Störende Bildfehler sind dank dieser Technologie nun Geschichte, wodurch ihr euer Spielgeschehen im vollen Fokus bestimmen könnt.

Zusätzlich erhaltet ihr mit diesem Gaming-Monitor etliche Anschlussmöglichkeiten. Darunter befinden sich zwei HDMI-Anschlüssen und ein DP-Anschluss. Damit könnt ihr mehrere Geräte problemlos mit eurem Bildschirm verbinden und von der exzellenten Bildqualität profitieren.

Das Design des schlanken Geräts ist modern und ansprechend. Der Monitor ist in elegantem Schwarz gehalten und kann in der Neigung angepasst werden, um die optimale Position für eure Bedürfnisse zu finden.

