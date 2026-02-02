Grow a Garden: Alle gültigen Codes für kostenlose Items im Februar 2026

Für viele Spiele in Roblox gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten – so auch für das beliebte Grow a Garden. Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst, lest ihr hier.

Update vom 02.Februar 2026: Wir haben den Artikel geprüft. Derzeit gibt es keinen neuen Code.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für Grow a Garden gibt, und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, indem ihr sie im Spiel eingebt.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen.

Alle aktiven Codes für Grow a Garden im Februar 2026

Derzeit sind folgende Codes aktiv:

BEANORLEAVE10 – 1 x Grüne Bohne Kammer (kosmetisch)

RDCAward – 1 x RDCAward Kosmetik

Codes einlösen

Wo kann ich die Codes einlösen? Habt ihr Grow a Garden in Roblox gestartet, könnt ihr die Codes eingeben, indem ihr zuerst auf das Zahnrad geht und dann in den Settings nach unten scrollt. Dort findet ihr das Eingabefeld „Redeem Codes“.

Gebt euren Code dort ein oder kopiert ihn vorher und fügt ihn dann ein. Drückt auf „Claim“ und ihr erhaltet die dazugehörigen Belohnungen.

Was, wenn mein Code nicht funktioniert? Wird euch bei eurer Eingabe die Meldung „Code Is Not Active!“ angezeigt, ist euer Code abgelaufen und kann nicht mehr eingelöst werden.

Steht dort „Code is Invalid!“ solltet ihr noch einmal kontrollieren, ob ihr alles richtig eingegeben habt, oder gegebenenfalls euren Code einfach in das Feld kopieren, um Tippfehler zu vermeiden.

Abgelaufene Codes

Folgende Codes können (derzeit) nicht eingelöst werden:

LUNARGLOW10

torigate

Auf vielen Seiten wird dieser Code noch als gültig geführt, allerdings haben die Entwickler den Code zwischenzeitlich deaktiviert, da er von Spielern ausgenutzt wurde. Ob er irgendwann wieder aktiviert wird, ist derzeit unklar.

Grow a Garden ist nur eines von vielen Spielen, die sich im Multiversum von Roblox spielen lassen. Auch das Spiel Anime Vanguards erfreut sich großer Beliebtheit. Dort könnt ihr in der Rolle von Anime-Helden gegeneinander kämpfen. Auch in diesem Spiel gibt es Codes, mit denen ihr Gratis-Belohnungen abstauben könnt: Anime Vanguards – Alle aktiven Codes im September 2025 für das Spiel bei Roblox