Grow a Garden: Alle gültigen Codes für kostenlose Items im Februar 2026

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 0 Kommentare Lesezeichen
Grow a Garden: Alle gültigen Codes für kostenlose Items im Februar 2026

Für viele Spiele in Roblox gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten – so auch für das beliebte Grow a Garden. Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst, lest ihr hier.

Update vom 02.Februar 2026: Wir haben den Artikel geprüft. Derzeit gibt es keinen neuen Code.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die es für Grow a Garden gibt, und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, indem ihr sie im Spiel eingebt.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen.

Roblox – Der offizielle Trailer zum virtuellen Universum
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam Ich habe an einem Wochenende ein Game auf Steam durchgespielt, bei dem mein Bücher-Wissen richtig nützlich war WoW: Community findet Rätsel-Kammer, Veteranen bekommen einen tollen Titel Malcolm Mittendrin Reboot: Start, Trailer und Cast – Alle Infos zur Comedy-Fortsetzung Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Spieler zündet gigantisches Feuerwerk in ARC Raiders, die Community scherzt: Hat die Server frittiert Tausende Personen haben ihren Job wegen KI verloren, ein britischer Minister kennt die Lösung: ein Grundeinkommen

Alle aktiven Codes für Grow a Garden im Februar 2026

Derzeit sind folgende Codes aktiv:

  • BEANORLEAVE10 – 1 x Grüne Bohne Kammer (kosmetisch)
  • RDCAward – 1 x RDCAward Kosmetik

Codes einlösen

Wo kann ich die Codes einlösen? Habt ihr Grow a Garden in Roblox gestartet, könnt ihr die Codes eingeben, indem ihr zuerst auf das Zahnrad geht und dann in den Settings nach unten scrollt. Dort findet ihr das Eingabefeld „Redeem Codes“.

Gebt euren Code dort ein oder kopiert ihn vorher und fügt ihn dann ein. Drückt auf „Claim“ und ihr erhaltet die dazugehörigen Belohnungen.

Roblox Grow a Garden Codes einlösen

Was, wenn mein Code nicht funktioniert? Wird euch bei eurer Eingabe die Meldung „Code Is Not Active!“ angezeigt, ist euer Code abgelaufen und kann nicht mehr eingelöst werden.

Steht dort „Code is Invalid!“ solltet ihr noch einmal kontrollieren, ob ihr alles richtig eingegeben habt, oder gegebenenfalls euren Code einfach in das Feld kopieren, um Tippfehler zu vermeiden.

Abgelaufene Codes

Folgende Codes können (derzeit) nicht eingelöst werden:

  • LUNARGLOW10
  • torigate

Auf vielen Seiten wird dieser Code noch als gültig geführt, allerdings haben die Entwickler den Code zwischenzeitlich deaktiviert, da er von Spielern ausgenutzt wurde. Ob er irgendwann wieder aktiviert wird, ist derzeit unklar.

Mehr zum Thema
1
Anime Vanguards – Alle aktiven Codes im Februar 2026 für das Spiel bei Roblox
von Alexander Mehrwald
2
Russische Kinder wollen ihr Land verlassen, weil sie kein Roblox mehr spielen dürfen
von Cortyn
3
Roblox: Alles, was ihr zum Einstieg wissen müsst
von Alexander Mehrwald

Grow a Garden ist nur eines von vielen Spielen, die sich im Multiversum von Roblox spielen lassen. Auch das Spiel Anime Vanguards erfreut sich großer Beliebtheit. Dort könnt ihr in der Rolle von Anime-Helden gegeneinander kämpfen. Auch in diesem Spiel gibt es Codes, mit denen ihr Gratis-Belohnungen abstauben könnt: Anime Vanguards – Alle aktiven Codes im September 2025 für das Spiel bei Roblox

Quelle(n): Grow a Garden Wiki, Game Rant
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
5
Gefällt mir!
0
Kommentieren

Anime Vanguards – Alle aktiven Codes im Februar 2026 für das Spiel bei Roblox

Grow a Garden – Alle aktuellen und bisherigen Events

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx