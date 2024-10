Konzerne heuern eigene Spezialisten an, aus Angst, sich vor der Gen Z zu blamieren

Nach 10 Jahren spielen über 500.000 Spieler am Tag den grausamen Survival-Shooter DayZ – Neues DLC kommt auf Steam gut an

Black Ops 6 Zombies: So löst ihr das Easter Egg in Liberty Falls

Monster Hunter Now hatte erstes Live-Event in Japan und wir waren vor Ort

Wieso ist den Unternehmen die Gen Z so wichtig? Die Gen Z ist die Zukunft und wird auch als Kunde immer interessanter. Je älter sie werden, desto mehr Kaufkraft steht hinter den Überzeugungen dieser Generation. Zudem zeigen Umfragen, die Edelman selbst verantwortet , dass es für Mitglieder der Gen Z stark darauf ankommt, wofür eine Marke steht. Die Gen Z will, dass ihr Geld an Firmen geht, die sich für eine nachhaltige und sozial-gerechte Zukunft einsetzen.

Dabei bestehen die Teams der obigen Abteilungen natürlich ausschließlich aus jungen Menschen zwischen 20 und 30. Der ZEO, also der Chef der bei Edelmann gegründeten Beratungsgruppe namens Gen Z Lab , ist Harris Reed. Der Titel ZEO ist angelehnt an den amerikanischen Klassiker: Chief Executive Officer oder eben kurz CEO. Der 26-Jährige hat nach eigener Erzählung gegenüber des Guardians regelmäßig mit Weltkonzernen zu tun, die versuchen, sich auf die Gen Z einzustellen.

Fan von Halo übertreibt es total: Arbeitet in seiner Garage 10 Jahre lang an einem Killer-Fahrzeug

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Es gibt Spezialisten, zum Verstehen der Gen Z? Ja, vor allem Beratungsunternehmen haben inzwischen eigene Abteilungen gegründet. Darunter einer der größten Vertreter, Edelman, mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar im Jahr 2023, wie The Guardian berichtet . Hinzu kommen eine Vielzahl von kleineren Firmen, die oft den Top-500 Unternehmen der Welt in Sachen Gen Z unter die Arme greifen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to