Gen Z bereitet den Firmen Kopfzerbrechen: 95 % der jungen Leute geben zu, dass sie während der Arbeitszeit tricksen

Wann gibt die Gen Z ihr Bestes? 50 % der Befragten gaben an, eine Gehaltserhöhung sei ihre Top-Motivation, ihr Bestes zu geben. Obendrein gaben 31 % an, ein positives und wenig toxisches Arbeitsumfeld motiviere sie.

Zudem gaben 51 % der Befragten an, dass sie schon mal einen sogenannten „stillen Urlaub“ (Quiet Vacation) genommen haben – also eine Auszeit, ohne einem Vorgesetzten davon zu berichten und den Anschein zu erwecken, man würde arbeiten. Der meist angegebene Grund für einen stillen Urlaub ist mit 46 % „mentale Belastung oder Burn-out“, gefolgt von der fehlenden Möglichkeit, sich Zeit für Familienangelegenheiten zu nehmen (36 %).

Was geben die jungen Leute zu? Die Seite PapersOwl hat bei einer Studie 2.000 Amerikaner befragt, die zwischen 18 und 34 Jahre alt waren – also grob im Rahmen der Generation Z. Bei dieser Studie gaben 95 % der Befragten an, dass sie Workspace-Cheating (etwa: Schummelei am Arbeitsplatz) akzeptabel finden.

Die Generation Z (Gen Z) hat eine andere Arbeitseinstellung als ältere Generationen. In einer Studie gab nun ein Großteil der Befragten an, dass sie während der Arbeitszeit gerne mal etwas schummeln, etwa ein Nickerchen halten oder eher Feierabend machen.

