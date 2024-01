Gaming-PC mit RTX-Karte der 4000er-Generation ist auf Amazon ein echter Preis-Leistungs-Hit

Mit diesem Gaming-PC könnt ihr lange Spaß haben, wenn ihr euch auf die richtige Auflösungsstärke konzentriert. Jetzt im Amazon-Angebot.

Gaming muss nicht immer teuer sein. Es kommt immer darauf an, was für euch in erster Linie wichtiger ist. Wollt ihr schnelle Bildraten oder einen riesigen 4K-Monitor, um jedes Detail so scharf wie möglich einzufangen? Jedenfalls enthält dieser Fertig-PC starke Komponenten, mit denen ihr lange in einer FHD-Auflösung euren Spaß haben könnt. Spart jetzt und bezahlt nur noch 1399€.

Darum lohnt sich dieser Gaming-PC

Dieser Rechner hat mit dem Intel Core i9-11900KF Prozessor aktuell immer noch eine starke CPU. Ich selbst verwende immer noch den Core i9-10850k, der sogar etwas schwächer ist und schaffe damit problemlos 4K-Gaming und andere Abläufe, dafür habe ich aber auch eine stärkere Grafikkarte.

Die Synergie mit der Nvidia GeForce RTX 4060Ti ist hervorragend, um sämtliche Titel in hohen Bildraten zu spielen, wenn ihr eine FHD-Auflösung verwendet. In Verbindung mit einem 144Hz-Monitor könnt ihr sämtliche FPS-Shooter oder kleine PVP-Spiele bestens genießen. Natürlich könnt ihr euch auch im WQHD-Bereich herumtreiben. Immerhin kann die Karte bei manchen Spielen die Stärken der DLSS-Technologie nutzen, wodurch ihr mehr Bilder pro Sekunde mittels einer KI-Berechnung erhaltet. Die Wahl liegt letztendlich bei euch, mit FHD seid ihr lediglich länger zukunftssicher.

Sowohl ein Arbeitsspeicher mit 32 GB DDR4 RAM als auch 1TB M.2 NVMe SSD ergänzen euer System, um sämtliche Prozesse umzusetzen. Die DDR4-Technologie hat immer noch eine Daseinsberechtigung und reicht fürs Gaming vollkommen aus. Wenn ihr schwierige Entwicklungsprozesse und hungrige Projekte umsetzen wollt, ist die neuste Technologie natürlich die bessere Wahl.

Das integrierte WLAN ermöglicht es euch, den Gaming-PC drahtlos mit dem Internet zu verbinden, während eine Vielzahl von Anschlüssen wie USB-Ports, HDMI und DisplayPort euch die Möglichkeit bieten, Peripheriegeräte anzuschließen. Obendrein bekommt ihr Windows 11 Pro inklusive Treiber vorinstalliert. Der Hersteller verspricht auch 3 Jahre Garantie, damit ihr bei Problemen auf der sicheren Seite seid.

Pro Gute Preis-Leistung

Vernünftige Synergie zwischen den Komponenten

Nutzung der neusten DLSS-Technologie

3 Jahre Garantie von Seite des Herstellers Contra Mit ein wenig mehr Investition könnt ihr euch langfristig im WQHD-Bereich herumtreiben

Weitere Angebote

