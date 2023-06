Der richtige Gaming-PC für Diablo 4: Die besten für 4K, WQHD & Full-HD

Ihr wollt Diablo 4 in der bestmöglichen Qualität erleben? Dann holt euch euren MeinMMO PC. Wir bieten für jede Auflösung genau den richtigen Gaming-PC.

Diablo 4 begeistert seit seinem Erscheinen sowohl die Fachpresse als auch die Spielenden. Das Spiel schickt euch in die Hölle und sie ist wunderschön. Um alle Details der liebevoll gestalteten Welt von Sanktuario wahrnehmen und genießen zu können, braucht es den richtigen Gaming-PC. Die MeinMMO-PCs sind dafür eine hervorragende Wahl und wir haben für jeden Anspruch genau den richtigen Rechner.

Diablo 4 gratis erhalten: Bei allen MeinMMO-PCs, bei denen eine GeForce RTX 4070-Grafikkarte oder höher verbaut ist, erhaltet ihr Diablo 4 gratis dazu. Das gilt für alle Käufe bis zum 13. Juni 2023. Beachtet die Teilnahmebedingungen. Upgrades ohne Probleme: Bei allen MeinMMO-PCs, die wir euch hier vorstellen, könnt ihr dank des Konfigurators von BoostBoxx mit wenigen Klicks Änderungen an der Ausstattung des PCs vornehmen. So könnt ihr individuelle Anpassungen vornehmen und zum Beispiel die Größe der SSD oder des Arbeitsspeichers erhöhen. Ihr könnt auch Windows 11 hinzufügen und erhaltet den PC direkt mit vorinstalliertem Betriebssystem und könnt sofort loslegen.

Diablo 4 und mehr in 4K ohne Kompromisse erleben

Ihr wollt Diablo 4 ohne Einschränkungen oder Zugeständnisse in der bestmöglichen Qualität und Auflösung erleben und grafisch noch aufwändigere Spiele in 4K genießen? Dann ist der MeinMMO PC Shadowbolt für euch genau richtig. Dieser Gaming-PC setzt allen voran auf die ASUS GeForce RTX 4070 Ti und somit auf eine Grafikkarte, die euch 4K-Gaming mit mehr als 60 FPS garantiert. Dank DLSS 3 erreicht ihr in Diablo 4 schwindelerregend hohe Bildraten bei nahezu identischer Bildqualität. In Kombination mit dem leistungsstarken Intel Core i5-13600KF erhaltet ihr eine hervorragende Performance. Insgesamt erwartet euch diese Hardware:

Prozessor: Intel Core i5-13600KF (6x bis zu 5,1 GHz), wassergekühlt

Intel Core i5-13600KF (6x bis zu 5,1 GHz), wassergekühlt Grafikkarte: ASUS GeForce RTX 4070 Ti 12 GB VRAM

ASUS GeForce RTX 4070 Ti RAM: 16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance

16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance SSD: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Samsung 980 Preis: 1999€ bis 13. Juni inkl. Diablo 4 Vollversion

Genau richtig fürs Spielen in WQHD

Eine Spur günstiger wird es, wenn ihr eure Spiele gerne in der WQHD-Auflösung spielt und das ebenfalls mit Diablo 4 vorhabt. Dafür ist der MeinMMO PC Dragon Slayer genau der richtige Gaming-PC. Dieser setzt voll und ganz auf die AMD-Power.

Als Grafikkarte erwartet euch die XFX Radeon RX 7900 XT und der Prozessor ist der sehr gute AMD Ryzen 7 5800X zum Einsatz. Dank dieser Kombination leistungsstarker Komponenten könnt ihr Diablo 4 mit sehr hohen FPS in WQHD spielen. Selbst in 4K erreicht ihr in Diablo 4 mit dieser Hardware hohe Bildraten, auch wenn die Hölle auf dem Bildschirm los ist. Mit dieser Hardware-Kombination nutzt ihr AMD Smart Access Memory, wodurch die CPU in der Lage ist den Speicher der GPU voll auszuschöpfen, was für noch mehr Power sorgt.

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X (6x bis zu 4,7 GHz), wassergekühlt

AMD Ryzen 7 5800X (6x bis zu 4,7 GHz), wassergekühlt Grafikkarte: XFX Radeon RX 7900 XT 20 GB VRAM

XFX Radeon RX 7900 XT RAM: 16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro

16 GB DDR4-3600 Corsair Vengeance RGB Pro SSD: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2

1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV2 Preis: 1679€

Günstig, leistungsstark und perfekt für Diablo 4

Full-HD reicht euch für Diablo 4 völlig aus? Dann haben wir mit dem MeinMMO PC Meteor einen Preis-Leistungs-Kracher für euch. Dieser Gaming-PC kostet nur 999€, aber hat einiges unter der Haube. Allen voran erwartet euch die sehr starke ASUS GeForce RTX 3070 Ti Grafikkarte. Mit dieser könntet ihr D4 sogar in WQHD spielen, wenn ihr die Details etwas anpasst. Beim Prozessor kommt der Intel Core i5-12400F ins Spiel. Er bietet genug Leistung, sodass für euch das CPU-Limit kein Thema ist.