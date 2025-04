10 Gaming-Mythen, die wir alle mal geglaubt haben

Neuling will wissen, was passiert, wenn man in Warhammer 40.000 stirbt, bekommt ausführliche Antworten

Die Orks in Warhammer 40.000 haben völlig abgedrehte Götter, aber die sind so mächtig, dass selbst Menschen sie verehren

Einige Fans behaupteten sogar, es handelte sich dabei um den verstorbenen Bruder von Markus Persson, dem Erfinder von Minecraft, der sich als eine Art Geist in das Spiel manifestiert hatte. Als wäre das nicht gruselig genug, gibt es zudem noch die Disc 13 und 11, die, wenn man sie sich im Spiel anhört, sehr verstörend wirken. Kosmische Geräusche und ein verzweifelter Spieler, der unruhig schnauft, sind wahrzunehmen und deuten darauf hin, dass etwas Unheimliches in Minecraft existiert und euch jagen könnte.

Was war das für ein Mythos? Die wohl bekannteste urbane Legende von Minecraft ist Herobrine – eine Figur mit leuchtenden Augen und gruseligem Verhalten. 2010 startete der Mythos, nachdem ein anonymer Fan auf 4chan seine Beobachtung veröffentlicht hatte: Er sah in der Alpha einen zweiten Spieler in seiner neu generierten Welt, der dann plötzlich verschwand, jedoch einige eigenartige Monumente hinterließ.

Mythos 7 – Shadow of the Colossus und der 17. Koloss

Wie ist die Liste aufgebaut? In unserer Liste zeigen wir euch einige der 10 bekanntesten Gaming-Mythen, die viele zu der Zeit geglaubt haben, die sich jedoch als unwahr herausstellten. Trotzdem waren diese Mythen sehr einprägsam für viele Menschen und noch heute erinnert sich ein Großteil der Gamer an die eine oder andere Geschichte.

