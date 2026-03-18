Ihr könnt bald Post von der GameStar-Redaktion bekommen, und dazu gibt’s auch noch 50 % aufs Jahresabo

Beim Abschluss eines GameStar-Plus-Jahresabos könnt ihr aktuell 50 % sparen. Neben einer Vielzahl an spannenden Artikeln gibt’s dann auch noch Post von der Redaktion.

Was ist das für eine Aktion? Nur noch bis zum 19. April 2026 spart ihr beim Jahresabo für GameStar Plus ganze 50 % – ihr bekommt also 6 Monate geschenkt. Dabei ist es ganz egal, für welche Variante ihr euch entscheidet: ob fürs reguläre Abo oder eines mit Zugriff auf das Heftarchiv und Hefte.

Um euch den Rabatt zu sichern, müsst ihr beim Abschließen eures gewünschten Abos nur den Code „NEU50“ eintippen.

Wer bereits ein Abo bei GameStar Plus besitzt, kann ebenfalls noch von diesem Angebot profitieren. Wollt ihr etwa von einem Monats- auf ein Jahresabo wechseln oder eurem bestehenden Jahresabo ein Upgrade verpassen, könnt ihr den Code auch dafür nutzen.

Disclaimer: Die GameStar gehört ebenso wie MeinMMO zu Webedia.

GameStar Plus wird jetzt noch persönlicher

Was für Post erwartet einen da? In Zeiten, in denen Texte immer öfter von KI geschrieben werden, ist persönlicher Spielejournalismus wichtiger denn je – dieser Ansicht ist auch GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge. Darum will die GameStar auch künftig auf Persönlichkeit setzen, und zwar erst recht.

Aus diesem Grund gibt’s ab jetzt zweimal die Woche Post aus der GameStar-Redaktion. Diese erreicht euch in Form eines exklusiven Newsletters. Diese „Post von“-Beiträge sollen sich ganz so anfühlen, als würdet ihr die Redakteure auf einen freundlichen Plausch in der Bar treffen.

Im Newsletter erzählen euch die Redakteure der GameStar dann, was sie gerade umtreibt, oder was sie gerade spielen, hören oder schauen. Persönliche Leseempfehlungen gibt es auch!

Falls ihr das alles lieber online lesen wollt, findet ihr diese Post 24 Stunden nach Newsletter-Versand auch als normale Artikel auf der Website. Was euch sonst noch alles mit GameStar Plus erwartet, können euch die Kollegen auf GameStar.de aber immer noch selbst am besten verraten.

Immer wieder treffen sich die Redakteure von MeinMMO und GameStar auch. Dabei geht es, wie soll es auch anders sein, natürlich auch um Videospiele. Einmal war MeinMMO auch zu Besuch bei GameStar Talk, um ein Ranking der besten MMORPGs aller Zeiten zu erstellen, welches ihr im Video seht: Hier sind die 20 besten MMORPGs aller Zeiten im GameStar Talk: Wo landen WoW, Guild Wars und Co.?