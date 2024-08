Gamescom: Speedrun für den guten Zweck am Freitag

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Events gibt es aber nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland. Seit einigen Jahren veranstaltet Bisalina auch hierzulande Speedrunning-Events für den guten Zweck. Unter anderem auch auf der Gamescom 2024. Wir haben euch alle Fakten zum Event zusammengetragen

Speedruns und Charity-Events sind mittlerweile in der Gaming-Szene fest verknüpft. Jährliche Events wie Awesome Games Done Quick sammeln tausende von Spenden ein, indem wir äußerst talentierten Spielerinnen und Spielern dabei zuschauen, wie sie in Rekordzeit Spiele durchspielen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to