Die Anmeldungen für die gamescom now sind am 9. August gestartet. Ihr könnt jetzt an dem großen Community-Event der gamescom 2021 namens EPIX teilnehmen und mit etwas Glück limitierte Preise abstauben.

Was ist gamescom now? Bei gamescom now handelt es sich um die Anlaufstelle für die Gamer, die das meiste aus der gamescom 2021 rausholen wollen. Es ist ein Community-Hub, in dem ihr euch kostenlos registrieren könnt, um die Shows und Streams der gc21 mitverfolgen zu können.

Die Seite wurde dieses Jahr überarbeitet und bietet eine verbesserte Benutzeroberfläche, die auch speziell für die Nutzung auf Mobile-Geräten optimiert ist. Die Anmeldung bietet euch außerdem weitere Vorteile:

Hier habt ihr die Übersicht über alle Shows und die Inhalte der gamescom-Partner: Alle Shows, Trailer, Interviews und andere Infos sind zentral gebündelt

Registrierte Nutzer und Nutzerinnen können auf den Seiten der gamescom-Partner verschiedene Goodies erhalten

Ihr könnt euch eine eigene Watch-List aus Streams zusammenstellen, die euch interessieren

Anmelden könnt ihr euch hier auf der offiziellen Seite der gamescom.

Wenn ihr euch für gamescom now registriert, dann bekommt ihr automatisch auch Zugang zu EPIX.

Was ist EPIX? Dabei handelt es sich um das große Community-Event der gamescom 2021. Zusammen mit anderen Teilnehmern könnt ihr als Community verschiedene Quests erledigen, die sich über alle Social-Media-Kanäle der gamescom erstrecken: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und mehr. Die erste Quest hat bereits begonnen und dreht sich um Twitter.

Für die erste Quest müssen die Teilnehmer einen Tweet verfassen

Insgesamt wird es 15 Quests geben, die sich die Community vorknöpfen kann. Wenn sie alle erledigt wurden, öffnet sich die Vault der gamescom und es wird Loot verteilt. Eine kleine Preview dazu ist bereits auf der gamescom-now-Seite zu sehen (via now.gamescom.de).

Dabei sind zum Beispiel Rabatt-Codes für Goodies aus dem gamescom-Store oder für Elektrogeräte der Marke Panasonic in den Online-Stores des Herstellers. Es wird Gewinne für alle registrierten User geben, aber auch andere besondere Preise, die ihr mit etwas Glück abstauben könnt. Welche genau es sind, wurde nicht verraten. Es sollen allerdings “exklusive und streng limitierte” Sachen sein.

