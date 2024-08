Auf der gamescom 2024 gibt es wieder epix, das Community-Rollenspiel – So funktioniert’s!

Wer schon letztes Jahr Spaß mit dem Community-Rollenspiel epix hatte, darf sich auf der gamescom 2024 auf die Fortsetzung freuen. Alle Informationen zu epix 2024 gibt’s hier.

Was ist denn epix? Epix ist ein kostenloses, textbasiertes Adventure, bei dem ihr den Roboter EPI bei seiner Reise durch das gamescomVerse begleitet. Dazu löst ihr zahlreiche Quests und schaltet so immer neue Kapitel und Goodies frei.

Epix gibt es auf der gamescom seit 2021 und seitdem hat sich gamescom epix zu einem festen Bestandteil des Events entwickelt. Epix bietet Knobelfans die Möglichkeit, vor, während und nach der gamescom tiefer in das gamescomVerse einzutauchen und zahlreiche Preise zu ergattern

Fun Fact: 2023 löste die Community allein während der gamescom-Woche über 375.000 Quests.

Nachdem EPI letztes Jahr gegen fiese Bugs bestehen konnte, geht es 2024 mit sieben brandneuen Kapiteln weiter. Obendrein gibt’s noch coole Sammelkarten dieses Jahr als große Neuerung.

So läuft epix auf der gamescom 2024 – Preise und Sammelkarten

Wann geht es los? Ab sofort können alle abenteuerlustigen gamescom-Fans wieder online und ab dem 21. August auch live während der gamescom vor Ort loslegen. Es gibt insgesamt über 100 verschiedenen Quests zu lösen und ihr könnt zahlreiche Preise gewinnen.

Worum geht es dieses Mal? In der diesjährigen Story gibt es wieder einiges zu tun für EPI auf seiner Reise durch Pixopolis. Das ist die Gaming-Hauptstadt im gamescomVerse. Jedes Stadtviertel hat dabei ein eigenes Thema und bezieht sich auf die gamescom.

Was gibt es für Preise? Wenn ihr Quests erledigt und das gamescomVerse erkundet, könnt ihr zahlreiche Preise gewinnen. Diese reichen von exklusiven Rabatten, über komplette Games und Erweiterungen bis hin zu Freikarten und Merchandise. Es gibt also für jeden etwas Passendes zu ergattern.

An gamescom epix beteiligen sich 2024 wieder viele Partner, darunter Amazon Games, astragon, BAD SPIELE, Elgato, ESL, KONAMI, Kraken Wargames, Niantic, die Stadt Köln, Ubisoft, die UN mit “Playing for the planet” und viele mehr.

Was hat es mit den Trading-Cards auf sich? Als große Neuerung bei epix gibt es heuer digitale gamescom Sammelkarten. Insgesamt gibt es knapp 40 Karten aus den Bereichen „Areas & Shows“, „Creator:innen“, “gamescom epix” und „Partner“ zu gewinnen.

Bei den „Creator:innen“ könnt ihr bekannte deutsche Talents, wie DoktorFroid, Gnu, Juli Mi & Sola sowie Budi, Nils, Etienne und Simon von Rocket Beans TV entdecken.

Je mehr Karten ihr sammelt, desto mehr Preise schaltet ihr frei. Die Sammelkarten können in einem digitalen Album auf eurem Profil angesehen werden.

Das beste: doppelte Karten könnt ihr mit Freunden oder anderen Sammlern tauschen. Es gibt auch einmalig einen “Collector Booster”, der weitere Karten enthält. Die zeigen unseren Helden EPI in verschiedenen alternativen Universen.

Gamescom epix ist ab sofort spielbar auf gamescom.global. Worauf wartet ihr also?