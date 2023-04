Games, Streamer, Cosplay, Casemods – Das alles erlebt ihr auf dem Gaming-Festival CAGGTUS

Nur noch wenige Tage, dann startet mit der CAGGTUS in Leipzig das große Gaming-Festival. Von Spielen über Cosplay bis zu Streamern wird hier alles geboten, was das Gamerherz begehrt.

CAGGTUS? – Nie gehört: Der Name mag verwundern, doch hinter der CAGGTUS steht nicht etwa eine Messe der internationalen Freunde von stoischer Wüstenflora. Vielmehr gibt’s hier ein waschechtes Gaming-Festival mit allem, was dazugehört.

Vom 14. bis zum 16. April 2023 läuft auf der Leipziger Messe ein Gaming-Event von der Community für die Community. Unter anderem gibt’s dort die größte deutsche LAN-Party, eine Entertainment Area voller Spiele und Merch sowie eine Stream Area, wo ihr berühmte Stars der Szene live trefft.

Aber warum heißt das jetzt alles CAGGTUS? Wer genau hinsieht, erkennt freilich allerlei Kaktus-Symbolik in der Aufmachung des Festivals. Das kommt daher, dass in der Tat Kakteen auf früheren Events des Veranstalters zu finden waren. Irgendwann wurden die stacheligen Gewächse dann zu einer Art Maskottchen und Running-Gag bei der Community.

Daher wurde die Tradition beibehalten und das ganze Festival ins Zeichen des Kaktus gestellt. Die ungewöhnliche Schreibweise kommt übrigens daher, dass das GG in CAGGTUS für “Good Game” steht, den traditionellen Abschiedsgruß unter Gamern.

Hinweis: Webedia mit den Seiten GameStar, GamePro und MeinMMO ist Medienpartner der CAGGTUS 2023 und auch live mit einem großen FYNG-Programm vor Ort.

Das große Programm der CAGGTUS 2023 in Leipzig

Ein großes Highlight der CAGGTUS ist die größte deutsche LAN-Party. Dort gibt’s unter anderem große Turniere oder einfach nur Spaß im lokalen Netz. Doch dazu kommen noch die riesige Entertainment Area sowie das Revier der Streamer. Was euch da alles erwartet, erfahrt ihr hier.

Das ist FYNG CAGGTUS

Das sind wir: Wir von Webedia sind mit unseren Seiten MeinMMO, GameStar und GamePro ebenfalls auf der CAGGTUS. Wir bieten auf 160 m² Fläche unser beliebtes Show-Programm FYNG und streamen jeden Tag. Ein großes Highlight werden unsere Live-Podcasts sein, bei denen wir live vor Ort über neue Trends und zeitlose Gaming-Themen sprechen. Damit ihr auch mitmachen könnt, wird es Community-Interaktion geben, darunter Live-Voting über populäre Themen. Obendrein haben wir für euch noch Koop-Games, Quiz-Shows, live Jenga, Cosplay, eSports und Interviews mit Influencern sowie Entwicklern am Start.

Wo sind wir? Ihr findet uns in der USK 12 Area im Entertainment Bereich. Unsere geplanten Streaming-Zeiten sind täglich von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag bis 17 Uhr. Mehr zu FYNG CAGGTUS gibt’s hier.

Das Programm der Entertainment Area

Was ist das für ein Bereich? In der Entertainment Area der CAGGTUS findet nonstop etwas statt. So gibt es eine große Bühne mit allerlei Shows und Spektakeln. Dazu kommen ein Bereich mit Merch sowie zahlreiche Stände, wo ihr Hardware und Games bewundern und auch zocken könnt.

Das ist die Expo: Auf der großen Ausstellungsfläche der CAGGTUS findet ihr Stände der Aussteller und Festival-Supporter. Darunter sind unter anderem Pauls Merch Corner, Red Bull, Samsung, Landwirtschafts-Simulator und CaseKing. Hier könnt ihr also shoppen und zocken.

Wer gern in die Vergangenheit reist, der wird in der Retro Area glücklich. Allerlei Konsolen und Computer aus vergangenen Tagen könnt ihr hier bestaunen und sogar nutzen, um alte Spieleklassiker neu zu entdecken.

Auf der Expo findet ihr auch die digitale Fußball-Erlebnis-Arena. Dort laden esport-manager.com und der “Sächsische Fußballverband” alle Besucher zu einer besonderen FIFA-Erfahrung ein. Im 11-vs.-11-Modus sollt ihr als Mannschaft bestehen und jeder Teilnehmer steuert seinen eigenen Spieler. Mit dabei ist FIFA Pro Clubs Weltmeister Marcel „Fitzo“ Fitzek.

Der Stand des Landwirtschafts-Simulators dürfte wiederum allen Fans der Bauern-Sim gefallen, denn auf 400 m² Standfläche gibt’s unter anderem einen echten Traktor zu bestaunen.

Ebenfalls cool: Der große Stand von CaseKing. Auf 200 m² Ausstellungsfläche findet ihr alles, was ihr an Hardware zum Zocken und für Casemods benötigt.

Stichwort CaseMods: Auf der CAGGTUS gibt’s das Finale der Internationalen Deutschen Casemod Meisterschaft (DCMM). Das Event feiert hier das 20. Jubiläum. Eine Fachjury prämiert die ausgefallensten und kreativsten Schöpfungen der Casemodder mit starken Preisen in sieben Kategorien.

Was ist mit Cosplay? Ein weiteres Highlight ist der große Cosplay-Wettbewerb am Samstag auf der Showbühne. Dort treten zahlreiche Cosplayer an und wetteifern um Auszeichnungen. Preise gibt es in den Kategorien „Best in Show“, „Cleanest Work“ und „Most Elaborate Cosplay“

Was ist noch alles auf der Bühne? Für alle League-Of-Legends-Fans gibt’s am Freitag ein besonderes Highlight. Das berühmte Rentner-Team von NNO tritt im Finale des großen NNO Community Clashes live an. Der Gegner ist ein Team, das sich gegen 127 andere Teilnehmer im Vorfeld durchgesetzt hat.

Das ist der CAGGTUS Game Pentathlon: Wer nicht nur als Gamer ordentlich Skill aufweist, sondern auch sportlich fit ist, der wird sich über dieses Event freuen. In fünf verschiedenen Disziplinen solltet ihr zusätzlich zum Videospiel auch das analoge Gegenstück beherrschen. Wer hier gewinnen will, muss nicht nur in Mario Kart, FIFA & Co. etwas drauf haben, sondern unter anderem auch im Bobbycar-Parcours und beim Torwandschießen Leistung abliefern.

Was kommt noch alles? Ein weiteres Highlight der CAGGTUS ist die FPV Arena. Dort verschwimmen die Grenzen zwischen Gaming und Realität, wenn ihr mit einer VR-Brille ganz besondere Autorennen fahrt. Dort sind nämlich Kameras auf kleinen Modellfahrzeugen angebracht. Ihr fahrt also richtige Autorennen aus der Perspektive eines Mini-Flitzers

Das alles bietet die Stream Area

Neben der Entertainment- und LAN Area gibt’s noch die große Stream Area! Dort findet ihr bekannte Talents aus der Welt des Streamings, darunter unter anderem: AnniTheDuck, Mowky, Vlesk, BloodyNyuu Rumathra, Lumenti, RedPanda, Maty, HollaDieWaldfee, Razzortainment und Sana.

Die Stream Area ist dabei in zwei Bereiche aufgeteilt: Eine Area für Gaming-Streams und eine, in der es um “Just Chatting” geht. Dazu kommt ein großes Showprogramm, darunter das legendäre Brainlag-Quiz von und mit Vlesk als Live-Event. Dazu gibt’s noch die Formate Partygames, Beat the Pro und ein episches Mario Kart Battle. Den ganzen Eventplan der CAGGTUS findet ihr hier.

Ihr seht also, die CAGGTUS 2023 in Leipzig wird ein zünftiges Gaming-Festival mit vollem Programm, an das ihr euch sicherlich noch lange erinnern werdet. Schon bald geht es los, also worauf wartet ihr also noch? Tickets zum großen, neuen Gaming-Event bekommt ihr hier.