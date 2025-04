Gamer schickt seine Freundin zum Üben in Baldur’s Gate 3, jetzt carried sie ihn

Nutzer findet den einen Kampf, in dem einer der nutzlosesten Zauber in Baldur’s Gate 3 gut ist

Lohnt es sich als Paar zusammen zu spielen? Es gibt keinen Grund, warum man es nicht probieren sollte. Selbst für unerfahrene Spieler kann Baldur’s Gate 3 eine spaßige Erfahrung sein, vor allem, wenn man es mit jemandem anderem zusammen spielt. Und wenn es letztendlich leider doch zerbricht, gibt es immerhin eine große Community, die mit Rat und Tat zur Seite stehen kann: Eine Spielerin wurde von ihrem Ex in Baldur’s Gate 3 sitzen gelassen, doch die Community schenkt ihr Unterstützung

Sie startete ganz am Anfang, lernte die Unterschiede zwischen Aktionen und Bonusaktionen, machte sich viele Notizen und Diagramme und arbeitete sich durch die verschiedenen Klassen, Fähigkeiten und Schwierigkeitsgrade des Spiels hindurch. Sie erlaubte sich viel Zwischenzuspeichern, um verschiedene Konsequenzen und Situationen zu verstehen, wagte sich sogar an Mods und gab sich generell einfach viel Zeit, um in ihrem eigenen Tempo zu lernen.

Nun, gemeinsam mit Patch 8, meldete sich die Spielerin mit ihrem Post: Sie habe bereits die doppelte (fast dreifache) Spielzeit ihres Freundes erreicht, Situationen erlebt, die er bisher noch gar nicht kannte und hat sich tief in die Lore des Spiels und die Erstellung von Charakter-Builds vertieft. „Ich wollte nicht, dass er mich sanft durchbringt oder sich total für mich verbiegen musste. Ich wollte keinen Lehrer, ich wollte einen Teamkollegen – aber jetzt darf ich ihn unterrichten“, schreibt die Spielerin ( via Reddit. )

Wovon berichtet die Spielerin? Auf Reddit teilte die Spielerin fluffycloud69 ihre Erfahrung in Baldur’s Gate 3. Sie habe sich das Spiel geholt, um es gemeinsam mit ihrem Freund spielen zu können, doch nach nur einer Stunde musste das Paar aufgrund von Überforderung ihrerseits pausieren. Die Spielerin erzählt, dass sie keine absolute Anfängerin im Gaming sei, aber sonst an komplett andere Spiele und einen Controller gewöhnt sei als ein riesiges, rundenbasiertes RPG mit Maus und Tastatur.

