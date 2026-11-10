Gamer löst Evakuierung eines Flughafens aus, weil er versehentlich am Telefon über das falsche Spiel spricht

In einer kalifornischen Großstadt wurden ein Flugzeug sowie ein Teil des Flughafens evakuiert. Zuvor habe ein Passagier das Gespräch eines Gamers als akute Gefahr interpretiert.

Was war das für eine Evakuierung? Wie der US-amerikanische Nachrichtensender CBS News berichtet, sei am Sonntagabend ein Flug von Frontier Airlines sowie der gesamte Ostflügel von Terminal 2 am Ontario International Airport in der kalifornischen Großstadt Ontario evakuiert worden.

Nach Angaben des Ontario Police Department habe ein Passagier an Bord des evakuierten, abflugbereiten Flugzeuges gehört, wie jemand die Worte „Bombe“ und „Explosion“ sagte, und dies der Besatzung gemeldet. Anschließend kam es zur Evakuierung.

Erst im Oktober kam mit Call of Duty: Modern Warfare 4 der neueste Teil der Shooter-Reihe heraus. Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten Modern Warfare 4 zeigt im Trailer, was euch im neuen Call of Duty erwartet Autoplay

Missverständnis macht Gamer zum Verdächtigen

So löste der Gamer die Evakuierung aus: Während der Befragung erklärte der Gamer, er habe während des Wartens über FaceTime mit einem Freund gesprochen und den beliebten Multiplayer-Shooter „Call of Duty“ gespielt.

Als der andere Passagier die Worte „Bombe“ und „Explosion“ hörte und von einer akuten Gefahr ausging, handelte es sich also um ein Missverständnis.

Da die Einsatzkräfte, die das Flugzeug durchsuchten, keine Bombe oder ähnliches fanden und feststellten, dass keine Straftat begangen worden war, konnten einige Zeit später wieder alle Passagiere, einschließlich der festgehaltenen Person, an Bord zurückkehren.

Fallen euch weitere Spiele ein, über die ihr besser nicht in einem Flugzeug sprechen oder sogar spielen solltet, weil das zu Missverständnissen führen könnte? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare!

Das neue Call of Duty: Modern Warfare 4 sorgt nicht nur in den USA für Gesprächsstoff. Die Singleplayer-Kampagne des Shooters, in dem Nordkorea einen Krieg gegen Südkorea initiiert, löste auch eine politische Debatte aus. Mehr dazu hier auf MeinMMO: Ausgerechnet Call of Duty soll den Präsidenten von Südkorea jetzt auf den Ernstfall vorbereiten