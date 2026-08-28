Bei FYNT entdecken wir mit euch, wo Technik 2026 hingeht, und diskutieren die großen Tech-Highlights der IFA-Messe!

Mit der IFA findet jedes Jahr eine der größten Tech-Messen der Welt direkt hier in Deutschland statt. Da ist es doch klar, dass wir ebenfalls vor Ort sind, um euch die spannendsten Neuheiten direkt in euer Wohnzimmer zu bringen. Aber das ist noch nicht alles. Rund um die Messe feiern wir zudem unsere nächste Ausgabe von Find Your Next Tech ab – unserem regelmäßigen Live-Programm rund um Technologie und Innovation.

Freut euch also auf drei Tage vollgepackt mit Unterhaltung, Experten-Talks und Messe-Impressionen zur IFA im September.

Was ist Find Your Next Tech?

Find Your Next Tech (FYNT) ist unser Live-Event rund um Tech – dieses Jahr passend zum Start der IFA Anfang September. Bei uns erlebt ihr Deutschlands größte Tech-Messe hautnah, kuratiert von unseren Experten der Redaktion.

In unserem Studio präsentieren wir euch nicht nur die Technik-Highlights der Messe, sondern diskutieren auch über Chancen und Risiken von Technologie (hat da jemand „KI“ gesagt?) und haben zwischendurch auch einfach mal ein bisschen Spaß. Dabei seid ihr als Community im Chat immer mit dabei.

Wenn ihr das Feuerwerk unserer Gaming-Kolleginnen und -Kollegen zur Gamescom mitverfolgt habt, dann wisst ihr bereits ungefähr, was euch erwartet:

Neben Dutzenden News, Berichten, Guides und Kommentaren zur Messe auf GameStar Tech senden wir sechzehn Stunden live auf Twitch und sprechen vom 3. bis 5. September über die wichtigsten Produkte, kuriose Neuheiten und die heißesten Trends der Messe.

Video starten Find Your Next Tech: Wir bringen die Highlights der IFA direkt in euer Wohnzimmer

So seid ihr dabei

Ihr findet uns auf dem GameStar-Twitch-Kanal zu den folgenden Uhrzeiten:

Donnerstag, 3. September – 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

– 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr Freitag, 4. September – 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr

– 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr Samstag, 5. September – 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Ausgewählte Programmpunkte seht und hört ihr im Nachgang außerdem auf GameStar Talk.

Wen ihr bei FYNT vor der Kamera seht

Durch das Programm führen euch unsere Hosts Vera „Tech like Vera“ Bauer, Felix Rick, Jan Stahnke und Magdalena Ihsen. Sie begrüßen im Studio unsere Tech-Profis aus der Redaktion.

Unsere Themen: Ein kleiner Blick hinter den Vorhang

Alles gut und schön, aber worum geht es denn jetzt im Detail? Unser gesamtes Programm findet ihr entweder in der untenstehenden Grafik oder gemeinsam mit allen weiteren wichtigen Infos auf unserer Themenseite zu Find Your Next Tech.

Eine Auswahl an Highlights bekommt ihr aber auch hier:

Am Donnerstag feiern wir 60 Jahre Star Trek und schauen, wie realistisch die Sci-Fi-Technologie der Sternenflotte schon heute ist

und schauen, wie realistisch die Sci-Fi-Technologie der Sternenflotte schon heute ist Gaming gibt’s am Donnerstag auch: Unsere Tester von Blood of Dawnwalker beantworten im Stream eure Fragen zum düsteren Open-World-Rollenspiel

beantworten im Stream eure Fragen zum düsteren Open-World-Rollenspiel Am Freitag trifft Vera auf der IFA einen hochkarätigen Gast: Torwart-Titan Oliver Kahn

Samstags vergeben wir wieder unsere Tech-Awards für die beste neue Technik der IFA

Wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, mit euch im Livestream Tech und die IFA zu feiern!

Schreibt uns gern in die Kommentare, auf welchen Programmpunkt ihr euch besonders freut und welches Thema ihr darüber hinaus gerne gesehen hättet – denn nach der IFA ist vor der CES. Verratet uns außerdem gerne schon jetzt: Was wird euer IFA-Highlight?