Vom 20. bis 29. April läuft bei uns die dritte Runde von Find Your Next Game (kurz: FYNG)!

Die Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO wollen euch in der FYNG: Spring Edition mal wieder gebündelt zeigen, was die Gaming-Landschaft an Neuigkeiten zu bieten hat. Was hat sich bei bereits erschienenen Spielen getan hat und worauf können wir uns dieses Jahr noch besonders freuen?

Diesmal haben wir viel exklusives Gameplay für euch. Wir stellen euch im Detail viele Spiele vor, die ihr bis dato vielleicht noch nicht auf dem Zettel hattet – und zeigen, was sich bei einigen Blockbuster-Titeln getan hat. Im Programm haben wir unter anderem:

Age of Empires 4

Sea of Thieves

Hood: Outlaws & Legends

Pokémon Snap & Remakes

Metro Exodus: Enhanced Edition

Assassin’s Creed Valhalla

und viele viele Geheimtipps

Der neue Trailer zur Spring-Edition von FYNG

Seid dabei im FYNG-Stream

In unserem Streaming-Programm erwartet euch: React Live, Spielvorstellungen, Live-Gameplay, Interviews und vieles mehr. Wir senden Dienstag bis Donnerstagvon 17 bis 21 Uhr!

Einen Überblick über das Programm findet ihr in Kürze hier. Wer genau hinsieht, kann sich beispielsweise besonders auf Samstag, den 24. April freuen. Dort erwarten euch nämlich Maurice, Steinwallen, Shurjoka, Denzel von den Rocket Beans und noch ein paar andere bei einer Runde Crusader Kings.

Wir halten euch auf unseren Websites und Social Media immer auf dem Laufenden, wenn sich etwas ändern sollte – ansonsten sehen wir uns ab 20. April bei Find Your Next Game!FYNG – Find Your Next Game: Alle Infos im Überblick