Für Plus-Mitglieder: Gewinnt bei der GameStar eine von 3 Diablo 4 Collectors Boxen

Kaum jemand hat darum gebeten, aber nun ist es da: Forspoke hat mit In Tanta We Trust seine erste Story-Erweiterung bekommen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Bitte nehmt zur Kenntnis, dass nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz teilnehmen können. Bei Gewinnern aus der Schweiz fallen gegebenenfalls Zollkosten an, die vom Gewinner selbst übernommen werden müssen.

Das Gewinnspiel endet am 07. Juni 2023 um 11 Uhr. Die Gewinner losen wir zeitnah nach Ablauf des Gewinnspiels aus und benachrichtigen sie per Mail. Ihr nehmt nur am Gewinnspiel teil, wenn ihr das Gewinnspiel-Formular ausfüllt, das ihr mit Klick auf den grünen Button oben im Artikel erreicht.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Es ist wieder Zeit für epische Schlachten, guten Loot und viele wundervolle Stunden vor dem PC oder der Konsole! Diablo 4 steht in den Startlöchern. Seit dem 02. Juni 2023 können Besitzerinnen und Besitzer der Digital Deluxe, sowie Ultimate Edition sich in das Getümmel werfen, alle anderen stoßen ab dem 6. Juni 2023 dazu.

Insert

You are going to send email to