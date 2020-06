Fortnite bringt heute überraschend ein neues Update – Das steckt drin

In Fortnite erschien heute am Freitag, dem 19. Juni, der Patch 13.0.1 auf PS4, Xbox One und Mac. Den muss man sich herunterladen. Aber was macht der Patch überhaupt? Richtige Patch Notes gibt es keine, doch wir zeigen euch, was behoben wurde.

Was ist das für ein Patch? Der Patch 13.0.1 wurde schon auf dem PC aufgespielt, doch heute kommt er überraschend für PS4, Xbox One und Mac. Nintendo-Switch-Spieler müssen noch warten, bis ein Update verfügbar wird.

Der Patch wurde von Fortnite Status auf Twitter angekündigt.

Fortnite bringt ein überraschendes Update

Es ist nicht das erste Mal, das Epic einen überraschenden Patch bringt, ohne diesen groß anzukünden.

Was macht das Update überhaupt?

Welcher Fehler wurde behoben? Am Mittwoch, dem 17. Juni startete Season 3 und brachte schon einen Fehler, bei dem einige Spieler aus dem Spiel stürzten, wenn sie das Emote-Auswahlrad öffneten.

Am darauffolgenden Tag gab es einen Patch für den PC, bei dem dieses Problem behoben wurde. Nun ist das Update für weitere Plattformen da.

Auf PC, PS4, Xbox One und Mac, könnt ihr jetzt also wieder normal eure Emotes im Spiel verwenden.

Ihr könnt jetzt wieder unbesorgt in Fortnite tanzen

Wie groß ist der Patch? Auf der PS4 beläuft sich die Größe des Patchs auf 1.6 GB.

Warum ist das so wichtig? In Fortnite gehören Emotes einfach dazu. Sei es um die Zeit auf der Start-Insel mit einem Tänzchen zu überbrücken, mit einem Sieges-Tanz zu feiern oder um mit den Mitspielern zu kommunizieren.

Wenn das Spiel nun abstürzt, nur weil man einen Tanz ausführen wollte, kann das schnell mühsam werden. Deshalb ist es wichtig, dass dieser Bug nicht mehr im Spiel ist.

Hier findet ihr alle Tänze und Emotes aus Fortnite: Battle Royale

Außerdem kam mit dem Start von Season 3 ein neuer Battle-Pass, in dem es wieder neue Emotes gibt, die man zur Schau stellen kann.

Doch nicht nur neue Emotes gibt es im Battle-Pass zu sehen. Es kamen einige neue Skins, die zusammen die Drifter-Crew darstellen. Sogar Aquaman präsentiert sich stolz und Spieler können ihn freischalten. Wir zeigen euch alle neuen Skins aus Season 3 und welche euch schon bald erwarten könnten.