Das größte Battle Royale für die Hosentasche: Fortnite stürmt Google Play und schenkt euch ein exklusives Outfit!

Gute Nachrichten für alle, die ihr Lieblings-Battle-Royale bevorzugt unterwegs erleben und dabei auf Android-Geräte schwören. Denn Fortnite Mobile ist endlich wieder über Google Play verfügbar und startet mit einer neuen Season und weiteren Goodies!

Ja, ihr habt richtig gelesen! Denn was schon kaum mehr für möglich gehalten wurde, ist endlich passiert: Seit dem 19. März ist Fortnite weltweit wieder offiziell zu Google Play zurückgekehrt.

Damit verschwinden die Umwege über externe Downloads, und der Einstieg wird so geschmeidig und einfach wie nie zuvor. Passend dazu wird direkt ein ordentliches Content-Paket ausgeliefert, denn der Launch erfolgt gleichzeitig mit der neuen Saison „Fortnite Showdown“.

Kostenloses Yeddy-Outfit und neue Season zum Google-Play-Launch von Fortnite Mobile

Die folgenden Features und Belohnungen gibt’s zum Relaunch von Fortnite Mobile auf Google Play. Hier im Trailer seht ihr bereits, was auf euch zukommt:

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So bekommt ihr das Yeddy-Outfit

Zur Feier der Rückkehr auf Google Play könnt ihr euch ein besonderes Highlight sichern: das brandneue Yeddy-Outfit. Die Freischaltung ist denkbar einfach.

Das ist das exklusive Yeddy-Outfit, das ihr zum Start von Fortnite Mobile auf Google Play bekommt.

Alles, was dafür erledigt werden muss, ist der Abschluss einer speziellen Quest direkt auf einem mobilen Android-Endgerät. Ein Muss für alle Sammler, die zeigen wollen, dass sie bei der großen Rückkehr von Anfang an dabei waren.

Action pur: Rivalen, schnelle Matches und Musik-Feeling

Inhaltlich wird euch zum Saison-Start einiges geboten: In „Fortnite Showdown“ müsst ihr euch zwischen dem Team Ice King und dem Team Foundation entscheiden, während das neue Rivalitäts-System für zusätzliche Spannung sorgt.

Wählt, wem ihr die Treue haltet.

Wer es lieber kurz und knackig mag, stürzt sich in „Fortnite Blitz Royale“. Hier treten 32 Spieler aktuell auf Stark Island gegeneinander an. Das alles läuft ohne Bauen, aber dafür mit maximalem Tempo. Wenn ihr nur mal schnell ein, zwei Runden in der Bahn zur Arbeit spielen wollt, ist das optimal.

Kreativ-Köpfe hingegen dürften in „Steal The Brainrot“ voll auf ihre Kosten kommen.

Doch damit nicht genug: Auch für die Ohren gibt es ein Upgrade: Die Festival-Hauptbühne unterstützt auf Mobilgeräten nun den Porträtmodus. Das bedeutet für euch: Tippt direkt auf die Notenspur und erlebt echtes Rhythmus-Feeling dank haptischem Feedback.

Worauf wartet ihr also noch? Denn egal ob am Android-Smartphone oder Tablet, ab jetzt heißt es für euch: App aktualisieren, Yeddy-Quest starten und die neue Saison auf eurem Android-Gerät über Google Play dominieren!