Find Your Next Game: gamescom 2022 – Verfolgt mit uns das große Event in Köln und entdeckt die neuesten Spiele

Unser beliebtes Formats Find Your Next Game (FYNG) geht in die nächste Runde. Zur gamescom 2022 in Köln liefern wir euch spannende Streaming-Events und berichten über die vielen neuen Games, die auf dem Event erstmals offenbart werden.

Was ist eigentlich dieses FYNG? FYNG steht für “Find Your Next Game”. Dahinter verbirgt sich eine Kombination aus einer Vielzahl von Livestreams und dazu passenden redaktionellen Artikeln auf allen unseren Webedia-Seiten. Also auf GameStar, GamePro und MeinMMO.

Der Fokus von FYNG liegt auf unseren Livestreams. In vielen Stunden Live-Programm auf unserem Twitch-Kanal MAX – Monsters and Explosions stellen wir euch eine Menge neuer Spiele von der gamescom vor. All das wird begleitet von Talks, Live-Gameplay-Sessions und massig Interaktion mit der Community im Chat.

FYNG hat das Ziel, dass ihr einen möglichst breiten Überblick über die gerade aktuellen Spiele gewinnt. Womöglich entdeckt ihr so ein Spiel, von dem ihr noch gar nicht wusstet, dass ihr es gesucht habt.

Wann geht es mit FYNG gamescom los? Vom 23. bis zum 27. August 2022 finden jeden Tag mehrere Stunden Livestreams statt. Diese könnt ihr auf unserem Twitch-Kanal MAX – Monsters and Explosions nachverfolgen. Am 23. August beginnt die Show um 17:00 Uhr, an allen anderen Tagen um 18:00. Das Ende ist jedes Mal offen.

Das Programm von FYNG gamescom 2022

Sobald das Programm feststeht, findet ihr es hier!

Welche Moderatoren sind am Start: Die Moderation übernehmen wie gewohnt unsere Gaming-Hosts Ann-Kathrin, Michi, Julius, Natascha und Fritz. Dazu kommen noch weitere Gäste aus anderen Redaktionen.

Was steht auf dem Programm? Welche Spiele wann genau von uns behandelt werden, steht noch nicht konkret fest. Wir werden euch dazu aber zeitnah informieren.

Wir werden auf jeden Fall die große Opening Niught Life im Stream übertragen. Am Samstag wird außerdem ein Live-Podcast stattfinden.

So viel zu unserem Programm von FYNG gamescom 2022. Sobald es neue Informationen dazu gibt, werden wir diesen Artikel sofort aktualisieren.