5 Filler-Folgen, die besser sind als der eigentliche Anime

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

In dem Arc treten sie erstmals physisch in Erscheinung und kämpfen gegen ihre Besitzer. Möglich macht das durch Antagonist Muramasa, der bei Fans beliebt ist. Stellvertretend für den Arc ist Episode 235, da hier mehrere Kämpfe gleichzeitig stattfinden.

Larian gibt Spielern einen viel zu detaillierten Fotomodus in Baldur’s Gate 3 und es passiert genau das, was ihr erwarten würdet

Außerdem hält der Anime so einen Sendeplatz, wenn wöchentlich eine Folge läuft. Zudem liefern Filler zusätzliche Inhalte – sie können Charaktere näher beleuchten, die sonst zu kurz kommen, oder Hauptcharaktere in ungewohnte Szenarien stecken.

Was sind Filler? Filler sind allgemein Episoden oder Arcs, die nicht in der Manga-Vorlage vorkommen. Sie werden häufig vom produzierenden Studio hinzugefügt, um etwas Zeit zu gewinnen. So kann der Manga weiter voranschreiten, ohne eine große Pause im Anime zu hinterlassen.

Filler-Folgen können die Story in Animes unnötig strecken. Es gibt aber auch einige, die so unterhaltsam sind, dass wir uns fragen, wieso sie nicht Teil der offiziellen Geschichte sind. MeinMMO stellt euch die Besten vor.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to