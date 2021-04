FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Auch andere Mitglieder der FIFA-Community schwärmen in den höchsten Tönen von Chris. Sie erinnern sich daran, wie er sie bei FIFA unterstützte, ihnen mit Tipps und Tricks zur Seite stand, auf sie zuging und dabei immer bescheiden blieb, obwohl er ein so exzellenter Spieler war.

So wird die Nachricht aufgenommen : Die Nachricht, dass ein 26-jähriger, mit dem man eben noch zusammen FIFA 21 gespielt hat, so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde, beschäftigt viele, die ihre Gedanken auf Twitter teilen.

Um 3:00 Uhr morgens sei jemand vorbeigefahren, habe den Unfall gesehen und den Notruf verständigt, die Notfall-Sanitäter konnten aber nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Times of San Diego schrieb: Es sei unklar, wann der Tod genau eingetreten war und was den Unfall verursacht hat.

Das war der Bericht der Presse: Es ist ein nüchterner Bericht in der Times of San Diego, der vor wenigen Tagen erschien. Es heißt, die Behörden hätten am Freitag einen 26-jährigen Mann als Christopher Kusunoki identifiziert: Der Mann war bei einem „Solo Car Crash“ zur Zeit der Abenddämmerung ums Leben gekommen.

Die Community von FIFA 21 sah sich in den letzten Tagen mit dem unerwarteten Tod des Content-Creators Christopher Kusunoki konfrontiert. Der starb mit nur 26 Jahren bei einem Auto-Unfall. Das Netz ist voll mit Erinnerungen, was der Twitch-Streamer für ein feiner Kerl war.

