Neymars perfektes Team in FIFA 21 ist jetzt noch perfekter

Der Fußballstar Neymar ist offenbar nicht nur in realen, sondern auch virtuellen Stadien unterwegs. In FIFA 21 hat der Brasilianer jedenfalls ein extrem schlagkräftiges Team – und es wird immer stärker.

So sieht Neymars Team gerade aus: Neymar ist in der Welt der Videospiele kein Unbekannter. Logischerweise ist der Angreifer von Paris Saint-Germain in der FIFA-Reihe spielbar, doch auch in Fortnite hat er gerade einen ganz eigenen Skin bekommen.

Neymar selbst spielt offenbar ebenfalls aktiv FIFA. Auf reddit posten Spieler immer mal wieder, dass sie den Brasilianer zum Gegner hatten. Woran man das erkennt? In Neymars Ultimate Team steht seine ganz persönliche Pro-Karte, die ausschließlich reale Fußballspieler bekommen, um sich selbst in FUT aufstellen zu können.

Die werden dann auch noch mit 99er-Werten ausgerüstet, wodurch jede Pro-Karte zu den absoluten Top-Spielern in Ultimate Team gehört. Neymar hat aber auch noch den Vorteil individueller Animationen, sowie 5 Sterne auf dem schwachem Fuß und bei den Skills. Kurz: Seine Pro-Karte zählt definitiv zu den besten Offensivkarten, die man überhaupt in FIFA haben kann.

Doch auch sein übriges Team kann sich sehen lassen, wie reddit-User “PxddlezOnYt” beweist. Der stand dem Angreifer gerade erst in FUT gegenüber und teilte einen Screenshot des Teams:

Neymar hat sein heftiges Team noch weiter verbessert

Hier besserte Neymar nach: Schon in früheren Posts wurde das Neymar-Team von der Community bestaunt. Schließlich beinhaltet es nicht nur Neymars Pro-Karte, sondern auch Spieler wie TOTY Messi oder die Icon-Karte von Gullit im Zentrum. Schon vor zwei Monaten sah es wie ein Team aus, gegen das man echt nicht spielen möchte.

Jetzt ist es aber noch schlimmer.

So ersetzte beispielsweise die Team-of-the-Year-Karte von Ramos die Ikonen-Karte von Maldini, die nochmal vier Gesamtratingpunkte stärker ist.

Hinten links steht mit FUT-Birthday-Mendy ein gefürchteter Meta-Spieler.

Und vorne hat Neyma nun die Moments-Karte der brasilianischen Legende Kaká neben Pelé aufgestestellt. Vorher hatte er “nur” die Prime-Karte (oder griff auf Ronaldinho zurück).

Hinten rechts steht nun die Moments-Version von Carlos Alberto, anstatt der Prime-Variante.

Ach ja, und vorne steht auch noch TOTY Cristiano Ronaldo, der den brasilianischen Ronaldo ersetzte. Kurz: Neymar hat ein ziemlich perfektes Team.

Neymars eigentlich sowieso schon unbesiegbare Mannschaft ist damit zahlenmäßig nochmal brutaler aufgestellt. Gegen den Reddit-User reichte das aber offenbar trotzdem nicht – in seinem Screenshot zeigte der nämlich ein Endergebnis von 4:3.

Ein solches Team zu bauen dürfte für die meisten Spieler allerdings ein Ding der Unmöglichkeit sein – auch abseits der sowieso unzugänglichen Neymar-Karte. Das Pack-System in FIFA 21 macht es schwierig, an Top-Spieler in FUT zu kommen, was immer wieder für Kritik sorgt. Und auch ein neues Item im FUT-Shop sorgte bei Spielern für Verdruss.