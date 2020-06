In FIFA 20 geht es jetzt nach langer Pause mit dem TOTW 27 (Team of the Week) weiter. Wir verraten euch, welche Spieler im neuen Team der Woche dabei sind.

Nachdem das reguläre TOTW eine knapp drei-monatige, Corona-bedingte Pause eingelegt hat, geht es heute weiter mit dem Team of the Week 27. Und da mittlerweile viele Fußball Ligen den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, standen EA dabei einige Spieler zur Auswahl.

Was ist das Team der Woche? EA kürt üblicherweise einmal in der Woche die besten Spieler eines Fußball-Spieltags mit einem Platz im Team of the Week.

Diese Spieler erhalten dann verbesserte Inform-Karten in Ultimate Team.

Die stärksten Karten im TOTW 27: Im neuen Team der Woche hat Kevin De Bruyne die stärkste Karte mit Gesamtrating von 96. Doch auch Benzema (91), Haaland (90), Zapata (88) und Visca (88) haben starke neue Karten erhalten.

Diese Bundesligaspieler sind dabei: Bundesliga-Fans können sich die neuen Inform-Karten von Haaland (90), Stindl (85) und Weghorst (86) mal genauer anschauen.

Das ist das Team of the Week 27

FIFA 20 TOTW 27

Dann erscheint das TOTW 27: Die neuen Inform-Karten sind ab heute, dem 24. Juni um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

In Sets: Mit einer großen Portion Glück, könnt ihr TOTW in diesen Packs finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Alternativ könnt ihr die neuen Inform-Karten auch auf dem Transfermarkt kaufen. Dort sind die Karten recht schnell zu finden. Wartet aber am besten ein paar Tage mit dem Kauf, denn erfahrungsgemäß sinken die Preise oft noch deutlich.