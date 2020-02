FIFA 20 TOTW 21: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Demnächst erscheint in FIFA 20 das TOTW 21 (Team of the Week). Doch, wie wird das neue Team der Woche aussehen? Wir zeigen euch die Predictions und verraten, welche Spieler dabei sein könnten.

Das sind TOTW Predictions: In jeder Woche versucht die FUT-Community vorherzusagen, wie das nächste Team der Woche aussehen könnte. Dabei werden die Leistungen der Spieler im realen Fußball betrachtet und prognostiziert, wer es ins TOTW schaffen könnte.

Oft gelingt es dabei tatsächlich, dass einige Spieler richtig vorhergesagt werden.

Vorhersage zum Team of the Week 21 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von fifauteam:

Torhüter:

TW: Hugo Lloris (Tottenham)

TW: Remko Pasveer (Vitesse)

Verteidiger:

IV: Mathias de Ligt (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

IV: Yerry Mina (Everton)

LV: Ferland Mendy (Real Madrid)

RV: Benjamin Pavard (FC Bayern)

RV: Jonas Svensson (AZ Alkmaar)

IV: Yuta Nakayama (PEC Zwolle)

Mittelfeldspieler:

RF: Mohamed Salah (FC Liverpool)

ZOM: Sebastian Giovinco (Al Hilal)

ZM: Santi Carzola (Villarreal)

ZOM: Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain)

RM: Sofiane Feghouli (Galatasaray SK)

ZOM: Carlos Fernandez (Girona)

LF: Said Benrahma (Brentford FC)

LF: Nathan Thomas (Carlisle United)

Stürmer:

ST: Ciro Immobile (Lazio Rom)

ST: Francesco Caputo (Sassuolo)

ST: Vinicius (SL Benfica)

ST: Leandro Fernandez (Velez Sarsfield)

ST: Kasper Dolberg (OGC Nice)

ST: Enzo Crivelli (Medipol Basaksehir)

ST: Odsonne Edouard (Celtic)

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Mögliche Bundesligaspieler im TOTW 21

Dieser Bundesligaspieler könnte es schaffen:

Benjamin Pavard spielte ein starkes Spiel als Rechtsverteidiger gegen Mainz 05. Er verteidigte ordentlich und bereitete ein Tor vor. Ob das jedoch ausreicht für seine erste Inform-Karte in FUT 20? Am Mittwoch wissen wir mehr.

So könnte die 1. Inform-Karte von Pavard aussehen

Der Release des TOTW 21: Ab Mittwoch, den 5. Februar um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate verfügbar.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Es bietet sich auch an die TOTW-Predictions zu nutzen, um sich ein paar Münzen zu verdienen. Hier erfahrt ihr, was ihr dabei beachten solltet: