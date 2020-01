FIFA 20 TOTW 19: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Ab sofort gibt es Predictions für das TOTW 19 (Team of the Week) in FIFA 20. Welche Spieler es in das neue Team der Woche schaffen könnten, erfahrt ihr hier. Hoch im Kurs stehen Cristiano Ronaldo, Mbappe und Erling Haaland.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der FUT-Community. Es wird versucht zu erahnen, welche Spieler nächsten TOTW, aufgrund ihrer Leistungen im realen Fußball, dabei sein könnten.

Oft gelingt es sogar viele Spieler richtig zu prognostizieren.

Die Bundesliga ist wieder dabei: Endlich ist die Winterpause in der Bundesliga vorbei und wir können uns wieder auf neue Bundesliga-Informs freuen.

Vorhersage zum Team of the Week 19 in Ultimate Team

Diese Predictions sind von Dexerto:

Torhüter:

TW: Gabriel Vasconcelos Ferreira (Lecce)

TW: Nick Pope (Burnley)

Verteidiger:

IV: Virgil van Dijk (FC Liverpool)

IV: Esteban Burgos (SD Eibar)

IV: Mason Holgate (FC Everton)

RV: Damián Suárez (Getafe CF)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Sandro Tonali (Brescia)

ZM: Casemiro (Real Madrid)

ZM: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam)

ZM: Sergio Canales (Real Betis Balompié)

ZOM: Jonathan David (AA Gent)

ZOM: Rafa Silva (SL Benfica)

LM: Jérémie Boga (Sassuolo)

LF: Ivan Perišić (Bayern München)

LF: Ante Rebić (AC Mailand)

RF: Adama Traoré (Wolves)

Stürmer:

MS: Michael Gregoritsch (FC Schalke 04)

ST: Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund)

ST: Ante Budimir (RCD Mallorca)

ST: Ciro Immobile (Lazio)

ST: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

ST: Alexander Sørloth (Trabzonspor)

ST: Cristiano Ronaldo (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

FIFA 20: Beste Packs in Ultimate Team – Alle Sets im Überblick

Mögliche Spieler aus der Bundesliga

Diese Bundesligaspieler könnten dabei sein:

Erling Haaland, der Neuzugang vom BVB, überzeugte direkt in seinem ersten Spiel und schoss unglaubliche 3 Tore nach seiner Einwechslung. Für die Leistung muss der Norweger einfach eine neue Inform-Karte erhalten.

So könnte die Inform-Karten von Haaland aussehen

Ivan Perisic machte ein richtig starkes Spiel gegen Hertha BSC. Dem Bayernspieler gelang dabei eine Vorlage sowie ein Tor. Ob er für diese Leistung eine TOTW-Karte erhält, erfahren wir am Mittwoch.

Michael Gregoritsch steuerte zum 2:0 Sieg von Schalke gegen Mönchengladbach ein Tor und eine Vorlage bei. Damit war er einer der besten Spieler auf dem Platz und könnte sich eine Inform-Karte verdient haben.

Der Release des TOTW 19: Die neuen Inform-Karten des TOTW 19 erscheinen am Mittwoch, den 22. Januar 2020.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Um euch ein paar Münzen in FUT 20 zu verdienen, könnt ihr die Predictions nutzen. Wir zeigen euch, wie es geht: