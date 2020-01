FIFA 20 TOTW 18: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 erscheint demnächst das TOTW 18 (Team of the Week). Erfahrt hier, welche Spieler im nächsten Team der Woche dabei sein könnten.

Was sind TOTW Predictions eigentlich? Die von der FUT-Community erstellten TOTW Vorhersagen helfen dabei einzuschätzen, welche Spieler im nächsten Team der Woche landen könnten.

Dabei wird versucht anhand realer Leistungen der Spieler zu prognostizieren, welche Spieler EA Sports für das TOTW auswählen könnte.

Deshalb fehlen Bundesligaspieler: Noch immer befindet sich die Bundesliga in der Winterpause, weshalb erst im TOTW 19 wieder Bundesligaspieler dabei sein werden.

In diesem Team der Woche sind sie noch nicht enthalten.

Vorhersage zum Team of the Week 18 in Ultimate Team

Diese Predictions sind von Dexerto:

Torhüter:

TW: Samir Handanovič (Inter Mailand)

TW: Amir Abedzadeh (Marítimo)

Verteidiger:

LV: César Azpilicueta (FC Chelsea)

IV: Germán Pezzella (Fiorentina)

IV: Sokratis Papastathopoulos (FC Arsenal)

Mittelfeldspieler:

ZM: Soualiho Meïté (Torino)

ZM: Bruno Fernandes (Sporting CP)

ZM: Seko Fofana (Udinese)

ZOM: Bradden Inman Brisbane Roar)

ZOM: Abdoulaye Doucouré (Watford)

ZOM: Neymar Jr (Paris Saint-Germain)

LM: Jakub Jankto (Sampdoria)

LF: Miguel Almirón (Newcastle United)

LF: Maxwel Cornet (Olympique Lyonnais)

LF: Marcus Rashford (Manchester United)

RF: Sada Thioub (Angers SCO)

Stürmer:

ST: Adrian Grbic (Clermont Foot)

ST: Sergio Agüero (Manchester City)

ST: Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois 29)

ST: Gaëtan Laborde (Montpellier HSC)

ST: Danny Ings (Southampton)

ST: Richarlison (FC Everton)

ST: Zlatan Ibrahimović (AC Mailand)

Der Release des TOTW 18: Am nächsten Mittwoch, den 15. Januar 2020, erscheinen die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Die TOTW-Predictions eignen sich hervorragend, um ein paar Münzen in FUT zu verdienen. Was ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr hier: