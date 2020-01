EA Sports hat soeben das TOTW 18 (Team of the Week) in FIFA 20 vorgestellt. Erfahrt bei uns, welche Spieler im neuen Team der Woche vertreten sind.

Das ist das Team of the Week: In jeder Woche veröffentlicht EA das Team der Woche in FIFA 20 Ulimate Team. Diese Team beinhaltet 23 Spieler, die am vergangenen Wochenende im realen Fußball gute Leistungen gezeigt haben.

Neben einem Platz im TOTW erhalten diese Spieler zusätzlich verbesserte Inform-Karten.

Deshalb ist die Bundesliga nicht dabei: Noch immer befindet sich die Bundesliga in der Winterpause, weshalb erst im TOTW 19 wieder Bundesligaspieler dabei sein werden.

In diesem Team der Woche sind sie noch nicht enthalten.

Das sind stärksten Karten im TOTW 18: Die Karte mit dem höchsten Gesamtrating erhält in dieser Woche Agüero mit einem starken Rating von 91. Zudem sind die neuen TOTW-Karten von Handanovic (89), Mahrez (88), Bruno Fernandes (87), Azpilicueta (86) und Rashford (85) ordentliche Upgrades.

Die neue Record-Breaker-Karte von Agüero: In diesem TOTW erhält Sergio Agüero eine Record-Breaker-Karte. Diese hat er sich verdient, weil er nun die meisten Tore als ausländischer Spieler in der Premier League vorweisen kann (176).

Und im Vergleich mit seiner letzten Inform-Karten haben sich folgende Bereiche am stärksten verbessert:

Geschwindigkeit: 82 -> 84

Passen: 79 -> 81

Physis: 75 -> 77

Das ist das Team of the Week 18

Alle Karten im TOTW 18

TOTW 18 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 18: Die neuen Inform Karten stehen ab heute, dem 15. Januar um 19:00 Uhr, in FUT 20 zur Verfügung.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Packs: Wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr die neuen Inform-Karten aus folgenden Sets ziehen:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr sicher eine TOTW-Karte haben wollt, dann solltet ihr am besten den Transfermarkt nutzen. Dort findet ihr alle Spezialkarten. Vergleicht aber bevor ihr zuschlagt unbedingt die Preise und wartet am besten ein paar Tage ab.

Denn meistens sinken die Preise neuer Inform-Karten nach ein paar Tagen.

Mit dem TOTW Münzen verdienen: Wenn eure FIFA Coins knapp sind, dann könnt ihr die neuen Inform-Karten auch sehr gut nutzen, um ein paar Münzen zu verdienen. Hier erfahrt ihr, was dabei beachtet werden muss: