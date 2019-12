FIFA 20 TOTW 16: Die Predictions zum neuen Team der Woche

In FIFA 20 gibt es jetzt Predictions für das TOTW 16 (Team of the Week). Hier erfahrt ihr, wie das nächste Team der Woche aussehen könnte.

Was sind TOTW Predictions? Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der FUT-Community. Die Leistungen der realen Spieler werden analysiert und es wird prognostiziert, welche Spieler EA Sports in das Team of the Week stellen könnte.

Das ist diese Woche anders: Da in den meisten großen Ligen Europas aktuell Winterpause herrscht, wird es im nächsten TOTW vermutlich vorrangig Spieler aus der Premier League geben.

Vorhersage zum Team of the Week 16 in Ultimate Team

Diese Predictions stammen von Dexerto:

Torhüter:

TW: Ben Foster (Watford)

(Watford) TW: Alex McCarthy (Southampton)

Verteidiger:

RV: Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool)

(FC Liverpool) RAV: Djibril Sidibé (Everton)

(Everton) IV: James Tomkins (Crystal Palace)

(Crystal Palace) RV: Zeki Yavru (Denizlispor)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Jorginho (Chelsea)

(Chelsea) ZDM: Atiba Hutchinson (Beşiktaş)

(Beşiktaş) ZM: Sofian Kiyine (Salernitana)

(Salernitana) ZM: Aaron Mooy (Brighton & Hove Albion)

(Brighton & Hove Albion) ZOM: Nicolai Müller (Western Sydney Wanderers)

(Western Sydney Wanderers) ZOM: Ayoze Pérez (Leicester City)

(Leicester City) ZOM: Jack Grealish (Aston Villa)

(Aston Villa) ZOM: Kevin De Bruyne (Manchester City)

(Manchester City) RM: Edin Višća (Medipol Başakşehir)

(Medipol Başakşehir) RF: Adama Traoré (Wolverhampton Wanderers)

(Wolverhampton Wanderers) RF: Junya Ito (RC Genk)

Stürmer:

ST: Radamel Falcao (Galatasaray)

(Galatasaray) ST: Alexander Sørloth (Trabzonspor)

(Trabzonspor) ST: Marco Sau (Benevento)

(Benevento) ST: Abderrazak Hamdallah (Al Nassr)

(Al Nassr) ST: Dominic Calvert-Lewin (Everton)

(Everton) ST: Anthony Martial (Manchester United)

Der Release des TOTW 16: Ab Mittwoch, den 1. Januar 2020 um 19:00 Uhr, sind die neuen Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Ein paar Münzen könnt ihr euch mit den TOTW-Predictions verdienen. Erfahrt hier, wie ihr dafür vorgehen müsst: