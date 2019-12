FIFA 20 TOTW 15: Die Predictions zum neuen Team der Woche

Für das TOTW 15 (Team of the Week) in FIFA 20 gibt es ab jetzt Predictions. Wir zeigen euch die Vorhersagen zum nächsten Team der Woche und verraten, welche Spieler Inform-Karten erhalten könnten.

Das sind TOTW Predictions: Bei den Predictions zum Team der Woche handelt es sich um Vorhersagen der FIFA-Community. Es wird versucht vorherzusagen, welche Spieler aufgrund ihrer Leistungen in das nächste Team of the Week kommen könnten.

Dabei treffen die Fans mit ihren Vorhersagen tatsächlich ab und zu ins Schwarze und können oft einige Spieler richtig prognostizieren.

Das ist in dieser Woche anders: In dieser Woche fanden aufgrund der englischen Woche gleich zwei Spieltage statt. Deshalb gibt es deutlich mehr Leistungen zu beurteilen.

Vorhersage zum Team of the Week 15 in Ultimate Team

Dexerto hat diese Predictions erstellt:

Torhüter:

TW: Ben Foster (Watford)

TW: Rune Almenning Jarstein (Hertha BSC)

Verteidiger:

LV: Alex Sandro (Piemonte Calcio/Juventus Turin)

IV: Sven Bender (Bayer 04 Leverkusen)

LV: Anthony Caci (RC Strasbourg)

IV: Gerard Piqué (FC Barcelona)

Mittelfeldspieler:

ZDM: Jonas Hector (1. FC Köln)

ZM: Seko Fofana (Udinese)

ZM: Éver Banega (Sevilla FC)

ZOM: Willian Borges (Chelsea)

ZOM: Diego Castro (Perth Glory)

LM: Ronny Rodelin (En Avant Guingamp)

LM: Philipp Max (FC Augsburg)

LF: Robin Quaison (1. FSV Mainz 05)

RM: Riccardo Orsolini (Bologna)

RF: Riyad Mahrez (Manchester City)

Stürmer:

ST: Josip Iličić (Atalanta)

ST: Romelu Lukaku (Inter Mailand)

ST: Luis Suárez (FC Barcelona)

ST: Teddy Chevalier (Valenciennes FC)

ST: Edin Džeko (AS Rom)

ST: Wissam Ben Yedder (AS Monaco)

ST: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Mögliche Bundesligaspieler im nächsten TOTW

Diese Bundesliga-Kicker könnten dabei sein:

Rune Jarstein hat sich besonders im Spiel gegen Bayer Leverkusen ausgezeichnet. Der Torhüter von Hertha BSC hielt seinen Kasten sauber und glänzte mit 7 Paraden.

Sven Bender war in der Partie gegen Mainz 05 der beste Verteidiger auf dem Platz. Er verteidigte stark und hatte großen Anteil daran, dass Leverkusen kein Gegentor kassierte.

Jonas Hector machte ein richtig gutes Spiel im Mittelfeld der Kölner beim 4:2 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Ihm gelang dabei ein Tor.

Philipp Max verteidigt zwar im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf in der Dreierkette. Das hinderte ihn aber nicht daran Tore selbst zu schießen. Dem Augsburger gelangen 2 Tore und eine Vorlage bei 3:0 Sieg. Damit hätte er sich eine Inform-Karte definitiv verdient.

Robin Quaison erzielt 3 Tore gegen Werder Bremen. Für diese Hattrick könnte er durchaus eine Inform-Karte erhalten. Am Mittwoch sind wir schlauer.

Dann erscheint das TOTW 15: Am Mittwoch, den 25. Dezember um 19:00 Uhr, erscheinen die neuen Inform-Karten. Diese sind eine Woche lang in Karten-Packs zu finden.

So könnt ihr die Predictions jetzt nutzen: Wenn ihr schnell ein paar Münzen in FUT 20 verdienen wollt, dann könnt ihr die Predictions dazu nutzen. Hier erklären wir euch, was ihr dafür tun müsst: