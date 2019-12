EA Sports hat soeben das TOTW 15 (Team of the Week) in FIFA 20 enthüllt. Erfahrt hier, welche Spieler es in das neue Team der Woche geschafft haben.

Was ist das Team der Woche überhaupt? Jeden Mittwoch erscheint in FIFA 20 Ultimate Team das Team of the Week. Diese Mannschaft beinhaltet 23 Spieler, die in der vorherigen Woche herausragende Leistungen im realen Fußball gezeigt haben.

Zusammengestellt wird das Team von EA Sports.

Die stärksten Karten dieser Woche: In dieser Woche erhalten Suarez (90), Firmino (87), Lukaku (87), Kolarov (86), Werner (86) und Gnabry (86) richtige starke neue Inform-Karten. Die stärkste Karte jedoch bekommt Neymar mit einem Gesamtrating von 93.

Neue TOTW-Karten aus der Bundesliga: Aus der Bundesliga haben es auch Spieler in das Team of the Week geschafft. Werner (86), Gnabry (86), Baumann (84), Max (84) und Quaison (81) erhalten dabei neue Inform-Karten.

Die neue Inform-Karte von Neymar: In dieser Woche erhält Neymar seine erste TOTW-Karte in FUT 20. Interessant ist sein Positionswechsel von LF auf ZOM.

Gegenüber seiner normalen Gold-Karte hat Neymar die größten Boosts in diesen Bereichen erhalten:

Schiessen: 85 -> 87

Passen: 87 -> 89

Das ist das Team of the Week 15

Alle Karten im TOTW 15

TOTW 15 – Startelf

TOTW 15 – Auswechselspieler

Der Release des neuen TOTW: Die neuen Inform-Karten erscheinen heute, am 25. Dezember um 19:00 Uhr. Die Karten sind ab diesem

Ab heute, dem 18. Dezember um 19:00 Uhr, sind die verbesserten Inform-Karten in FIFA 20 Ultimate Team für eine Woche verfügbar.

So kommt Ihr an die neuen TOTW-Karten

Aus Packs: Mit etwas Glück könnt ihr die neuen Inform-Karten in folgenden Sets finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Um gezielt TOTW-Karten zu kaufen ist der Transfermarkt die beste Option. Hier könnt ihr nach euer Wunschkarte Ausschau halten. Vergleicht aber vorher die Preise, um nicht zu viel zu zahlen.

Mit dem TOTW Münzen verdienen: Das TOTW könnt ihr nutzen, um schnell an ein paar Coins in FUT 20 zu kommen. Was ihr dafür tun müsst, verraten wir euch hier: