Ab sofort ist in FIFA 20 das Team of the Week Moments 6 (TOTW) bekannt. Wir verraten euch, welche Spieler in dieser Woche neue Inform-Karten erhalten.

Das ist das TOTW Moments: Aufgrund der aktuellen Fußall-Pause erscheint jeden Mittwoch das Team of the Week Moments, welches das reguläre TOTW ersetzt. Die Auswahl der Spieler basiert dabei auf TOTWs früherer FUT-Teile.

Das sind die stärksten Karten im TOTW Moments 6: Das höchste Gesamtrating hat in dieser Woche die Inform-Karte von Koulibaly (92). Stark sind allerdings auch die Karten von Griezmann (91), Aubameyang (90), Benzema (90) und Roberto Firmino (89).

Spieler aus der Bundesliga: Mit Javi Martinez (86), Perisic (86) und Johnson (81) sind drei Spieler aus der Bundesliga im TOTW Moments 6 vertreten.

Das ist das Team of the Week Moments 6

TOTW Moments 6

Das aktuelle TOTW Moments 6 basiert auf dem TOTW 25 aus FIFA 17.

Alle Karten im TOTW Moments 6

TOTW Moments 6 – Startelf

TOTW Moments 6 – Startelf

TOTW Moments 6 – Auswechselspieler

TOTW Moments 6 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW Moments 6: Die neuen TOTW-Moments-Karten sind ab heute, den 22. April um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

Das solltet ihr zu den TOTW Moments wissen:

TOTW Moments erscheinen jeden Mittwoch um 19:00 Uhr.

Wenn der Ligen-Betrieb im Fußball wieder aufgenommen wird, geht es mit dem normalen TOTW weiter

Ein Spieler kann nicht zweimal hintereinander ins TOTW-Moments-Team kommen

Ein Spieler erhält eine TOTW-Moments-Karte immer für sein aktuelles Team und nicht für das Team, für das er die Karte ursprünglich erhielt

Spieler, die es nicht mehr in FUT gibt, erhalten auch keine Moments-Karte

Die TOTW-Moments-Karten ersetzen die TOTW-Karten auch als Belohnungen. Zum Beispiel bei den Weekend League Rewards oder den Squad Battles

So kommt ihr an die neuen TOTW-Moments-Karten

Aus Packs: Mit etwas Glück lassen sich Inform-Karten in diesen Sets finden:

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Moments-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Außerdem habt ihr die Möglichkeit euren Wunschkarte auf dem FUT-Transfermarkt zu suchen und für Münzen zu kaufen. Vergleicht aber unbedingt die Preise, bevor ihr zuschlagt.