In FIFA 20 dürfte als Nächstes das Team of the Season So Far der Ligue 1 erscheinen. Hier erfahrt ihr, wie das Ligue-1-TOTS aussehen könnte.

Wann erscheint das Ligue 1 TOTSSF? Das TOTS der ersten französischen Spielklasse dürfte am 29. Mai um 19:00 Uhr in FIFA 20 Ultimate Team erscheinen und das Serie A TOTSSF ablösen.

Eine Bestätigung seitens EA gibt es zwar noch nicht, doch das Ligue-1-Team, ist das letzte große Team, das im diesjährigen TOTS-Event noch fehlt. Ein Release am Freitag dürfte also ziemlich wahrscheinlich sein.

Die Predictions zum Ligue 1 TOTSSF

Das sind die Ligue Predictions: Mit den Predictions können wir uns heute schon mal eine gute Vorstellung zum anstehenden Ligue-1-TOTSSF machen. Bedenkt aber, dass das finale Team sich deutlich von diesen Prognosen unterscheiden könnte.

Diese Predictions stammen von futhead:

So könnte das TOTSSF der Ligue 1 aussehen

Torhüter:

TW: Rajkovic (Stade Reims)

TW: Mandanda (Olympique Marseille)

Verteidiger:

LV: Maouassa (Stade Rennes)

IV: Silva (PSG)

IV: Abdelhamid (Stade Reims)

IV: Marquinhos (PSG)

IV: Gabriel (OSC Lille)

Mittelfeldspieler:

LF: Payet (Olympique Marseille)

ZM: Verrati (PSG)

ZOM: Neymar (PSG)

RF: Di Maria (PSG)

ZM: Savanier (HSC Montpellier)

ZM: Sanches (OSC Lille)

LM: Bouanga (AS Saint-Etienne)

ZM: Camavinga (Stade Rennes)

ZDM: Gueye (PSG)

RM: Raphinha (Stade Rennes)

ZM: Sanson (Olympique Marseille)

Stürmer:

ST: Ben Yedder (AS Monaco)

ST: Mbappe (PSG)

ST: Osimhen (OSC Lille)

ST: Dembele (Olympique Lyon)

ST: Slimani (AS Monaco)

So kommt ihr an TOTSSF-Karten der Ligue 1

Es gibt mehrere Möglichkeiten: Mit einer enormen Portion Glück kann man Ligue-1-TOTS-Karten aus verschiedenen Packs ziehen. Die Packs mit dem TOTSSF der Ligue 1 sind vorraussichtlich am Freitag ab 19:00 Uhr verfügbar.

Alternativ landen sie wenig später auf dem Transfermarkt, wo man sie dann einfach kaufen kann. Allerdings sind hier die Preise, besonders am Anfang, recht hoch.

Da kann es sich auch lohnen an der Weekend League teilzunehmen und auf gute Rewards zu hoffen. Ab 11 Siegen gibt es bereits eine garantierte TOTS-Karte.