In FIFA 20 geht das TOTS-Event in die letzte Runde. Doch was hat das Event noch zu bieten und wie könnte das Ultimate Team of the Season aussehen?

Seit knapp 7 Wochen läuft das TOTS-Event (oder auch TOTSSF in diesem Jahr) schon und hat bereits zahlreiche Top-Karten hervorgebracht. Doch worauf können sich die FUT-Spieler in der letzten TOTS-Woche freuen?

Wie geht es jetzt weiter? Nachdem alle großen Fußball-Ligen in FIFA 20 Ultimate Team nun ihr eigenes Team of the Season erhalten haben. Bleibt noch ein letztes großes TOTS übrig:

Das Ultimate Team of the Season

Dabei handelt es sich um ein Best-of der bisherigen Teams, welches üblicherweise, als letztes Team erscheint und für eine letzte Woche nochmal die besten TOTS-Karten gemeinsam in Packs bringt.

Und da das TOTS-Event am 12. Juni offiziell enden soll, halten wir einen Release des Ultimate-TOTS am 5. Juni um 19:00 Uhr für sehr realistisch.

Welche Inhalte kommen noch? Neben dem Ultimate-TOTS fehlt auch noch das Rest-der-Welt-TOTS im diesjährigen TOTS-Event. Dieses erwarten wir für Montag, den 8. Juni.

Ansonsten rechnen wir mit den üblichen Pack-Angeboten und hoffen auf starke und lohnenswerte SBC-Spieler, die im besten Fall nicht zu teuer sind.

Predictions zum Ultimate TOTSSF

Die Predictions zum Ultimate TOTS: Wie EA aus den bisherigen TOTS-Karten ein Best-of basteln wird, können wir leider noch nicht sagen. In den Vorjahren war es allerdings oft so, dass nicht nur die Karten mit den höchsten Ratings ausgewählt wurden. Die offizielle Auswahl könnte also einige Überraschungen bieten.

Dexerto (via Dexerto.com) hält diese Zusammenstellung für realistisch:

Torhüter:

TW – Jan Oblak – 96

TW – Alisson – 97

Verteidiger:

IV – Sergio Ramos – 96

IV – Raphael Varane – 97

IV – Virgil Van Dijk – 99

RV – Trent Alexander-Arnold – 95

Mittelfeldspieler:

ZDM – Joshua Kimmich – 96

ZM – Luis Alberto – 97

ZM – Kevin De Bruyne – 99

ZOM – Nabil Fekir – 96

LF – Sadio Mane – 98

LF – Neymar – 98

RF – Mohamed Salah – 98

RF – Lionel Messi – 99

Stürmer:

RS – Jadon Sancho – 96

MS – Karim Benzema – 97

ST – Luis Suarez – 97

ST – Kylian Mbappe – 98

ST – Robert Lewandowski – 99

ST – Cristiano Ronaldo – 99

So kommt ihr an Ultimate-TOTS-Karten

In Packs: Ab Freitag, den 5. Juni um 19:00 Uhr, dürften die Ultimate-TOTS-Karten in Packs verfügbar sein. Um jedoch wirklich eine der begehrten Karten in einem Karten-Set zu finden, ist eine riesige Portion Glück erforderlich.

Über die Weekend League: Die FUT Champions Weekend League dürfte für viele FUT-Spieler die sicherste Methode sein, um an TOTS-Karten zu gelangen. Denn bereits ab 11 Siegen gibt es einen TOTS-Spieler, als Belohnung.

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr die nötigen Münzen zusammenkratzen könnt, dann solltet ihr auf dem FUT-Transfermarkt vorbeischauen. Dort gibt es die TOTS-Karten immer recht schnell im Angebot. Nur die Preise sind, besonders am Anfang, noch recht hoch. Hier lohnt sich Abwarten, denn oft sinken die Preise nach ein paar Tagen deutlich.