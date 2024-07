FC 25 bietet mehr taktische Möglichkeiten als jemals zuvor, schlägt euch sogar Taktiken vor, die zu eurem Spiel passen

Der erste Deep-Dive-Trailer für FC 25 ist erschienen. Er zeigt die ersten, großen Veränderungen für das Gameplay. EA legt den Fokus so stark wie noch nie auf taktische Variabilität auf und neben dem Platz.

„Erfolg in FC ist nicht länger, die besten Spieler auf ihrer jeweiligen Position zu finden, sondern den richtigen Spieler für das System zu finden, das ihr spielen wollt.“ Dies ist eine der Kernaussagen aus dem neuen Trailer.

Sie unterstreicht, dass in FC 25 die Taktik, mit der ihr am besten klarkommt, wertvoller als jeder hochgeratete Superstar ist. Es sei denn, er kann eine gute Rolle in eurer Formation spielen.

Diese neu gewonnen taktische Freiheit ermöglicht eine künstliche Intelligenz, die den Namen FC IQ bekommen hat. FC IQ umfasst folgende taktische Möglichkeiten:

Team-Taktiken

Spielerrollen

Smart-Tactics (In-Game-Taktiken, aktivierbar durch Kurzbefehle)

Der Trailer zeigt euch in den ersten Minuten, wie sich diese Aspekte auf das Gameplay auswirken:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mehr taktische Möglichkeiten durch FC IQ: So funktioniert’s

EA verspricht euch im neuen Deep-Dive-Trailer zum Gameplay, „die beste Kontrolle, wie sich euer Team bewegt und spielt, die es jemals gab.“

Team-Taktiken

Für die Team-Taktiken bedeutet das, dass euch noch mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie sich eure Spieler im eigenen Ballbesitz aufstellen oder auch, wie sie sich im gegnerischen Ballbesitz formieren. Dazu gehört in FC 25 auch, dass ihr zwar immer noch Taktikvorlagen habt, diese aber keineswegs so statisch sind, wie in FC 24.

Im Trailer wird die 4-3-3-Formation von Trainer Carlo Ancelotti bei Real Madrid als Beispiel herangezogen. Diese Aufstellung kann von euch in den Taktiken zu einem 4-2-3-1 umgewandelt werden, zumindest wenn ihr im Ballbesitz in der Hälfte des Gegners seid. Sobald ihr den Ball verliert, nehmen eure Spieler wieder die stabilere 4-3-3 Formation ein.

Wenn ihr mit den taktischen Möglichkeiten am Anfang überfordert seid, ist das auch gar kein Problem. In allen Modi könnt ihr gewisse voreingestellte Taktiken berühmter Manager wie Ancelotti oder Pep Guardiola einfach für euer Spiel nutzen. Dadurch könnt ihr ausprobieren, welche taktischen Einstellungen zu euch passen.

Spielerrollen

Damit auch eure Spieler mit ihren neuen taktischen Freiheiten im Spiel nicht überfordert sind, führt EA die Spielerrollen ein.

Spielerrollen wurden aus echten Datensätzen entwickelt, die das Verhalten von internationalen Top-Stars wie Jude Bellingham oder Vinícius Junior analysiert haben. Die Auswertung für FC 25 mündete in über 30 verschiedene Spielerrollen, denen nochmal bis zu 3 verschiedenen Fokusse gesetzt werden können.

Wie ihr es auch von den Playstyles und Playstyles+ aus FC 24 kennt, können auch die Spielerrollen in unterschiedlicher Qualität ausgefüllt werden:

Jeder Spieler verfügt über mindestens eine Spielerrolle, die er normal ausführen kann

Jeder Spieler besitzt eine Spielerrolle+, die er besser als andere Spieler ausfüllen kann

Nur die besten Spieler besitzen eine Spielerrolle++, die sie die Rolle perfekt beherrschen lassen

Das Zusammenspiel aus Spielerollen und Mannschafts-Taktiken soll eine noch nie dagewesene taktische Vielfalt für FC 25 garantieren. Verschiedene Ausgangsformationen, gepaart mit verschiedenen Rollen und Fokussetzung ergeben Tausende von Variationen. In der Vorschau könnt ihr euch die real taktischen Aufstellungen mit den dazugehörigen Spielerrollen sogar simulieren lassen:

Da sollte jeder noch so kleine oder große Taktik-Experte auf seine Kosten kommen.

Smart-Tactics passen sich eurem Spiel(-verlauf) an

Gerade zu Beginn von FC 25 könnte es natürlich sein, dass sich eure neue Taktik im Spiel nicht gleich bewährt, ihr aber im Spiel eine Soforthilfe braucht. Dafür gibt es die neuen Smart-Tactics, die sich dem Spielverlauf anpassen.

Je nach Spielstand könnt ihr dann während des Matches noch Änderungen vornehmen. So wird euch zum Beispiel eine gut ausbalancierte 4-4-2-Formation vorgeschlagen. Oder im Falle, dass euer Gegner sich gerade Chance um Chance herausspielt, eine defensivere 5-4-1-Taktik.

Diese Taktiken werden euch im Kurzbefehl-Menü am unteren Bildschirmrand vorgeschlagen und können von euch mit nur einem Tap auf die Pfeiltaste aktiviert werden.

Weitere Neuerungen für das Gameplay in FC 25

Einige Neuerungen werden im Deep-Dive-Trailer nur angerissen. Weitere Informationen findet ihr in den zugehörigen Pitch-Notes auf ea.com. Wir listen sie euch einige weitere Änderungen auf:

Neue Torhüter-Playstyles

Neue Skillmoves

Neues Professional-Foul

Neue Ganz-Körper-AI-Mimiken

Neue Jubel-Animationen

Neue Sachen-Simulationen

In den folgenden Wochen werden noch weitere Deep-Dive-Trailer zu den jeweiligen Modi erscheinen. Als Nächstes folgt Ende Juli der Trailer zum neuen Rush-Modus. Wir werden euch darüber berichten, welche Einzelheiten zum neuen 5-vs-5-Modus dort angekündigt werden. Die wichtigsten Infos rund um das neue FC 25 haben wir bei MeinMMO hier für euch: EA FC 25: Alle Infos zu Release, Preis und Neuerungen