Ein neues Spiel auf Steam erreicht nach 2 Wochen 800.000 Verkäufe, ist mit 14 Berufen härter, als es aussieht

In Fantasy Life i: Die Zeitdiebin müssen Spieler 14 Berufen meistern. Obwohl das Rollenspiel wie ein Cozy Game aussieht, entpuppt es sich als harter Grind.

Was ist das für ein Spiel? Fantasy Life i beschreibt sich zwar selbst als „entspanntes Slow-Life-Rollenspiel“, doch es macht anderen Titeln wie Monster Hunter Wilds in Sachen „Sammeln und Herstellen“ eine große Konkurrenz.

Spieler können 14 Berufe erlernen. Darunter befinden sich alltägliche Berufe wie Koch oder Schneider, aber auch abenteuerliche Berufe wie Magier oder Paladin.

Um einen Beruf zu leveln, müsst ihr Ressourcen sammeln, Monster töten und Gegenstände herstellen. Je höher ihr im Level kommt, desto wertvoller werten die Materialien und desto stärker die Monster, die ihr erledigen müsst.

Ihr könnt dabei frei zwischen den Berufen wählen und jederzeit wechseln. Dadurch habt ihr immer etwas zu tun.

Die 14 Berufe könnt ihr bis zu einem Level von 100 hochstufen, wobei sie sich teilweise gegenseitig bedingen. Es dauert also eine ganze Weile, bis alle das Maximallevel erreicht haben, was zu einem regelrechten Grind-Fest ausartet. Das Spiel ist in einer knuddeligen 3D-Optik gehalten und lässt daher gar nicht vermuten, wie lange es einen beschäftigt.

Fantasy Life i erreicht neuen Meilenstein

Wie gut ist es? Das Entwicklerteam hat auf X bekannt gegeben, dass es einen neuen Meilenstein erreicht hat: Rund 2 Wochen nach dem Release wurden über 800.000 Exemplare des Games verkauft, was eine beachtliche Leistung ist.

Das spiegelt sich auch in den Reviews wider: Auf Steam kommt das Rollenspiel auf 92 % positive Wertungen.

Viele Spieler loben hierbei, dass das Spiel wortwörtlich die Zeit stehlen würde. Es beschäftige die Spieler für eine lange Zeit, zudem habe es ein spaßiges Gameplay. Das Craften und das Dekorieren der Insel sollen Spaß machen.

In der Kritik steht dagegen der Mehrspieler-Modus. Es ist möglich, mit bis zu 4 Abenteurern eine Insel zu besuchen und Aktivitäten auf dieser zu erleben. Viele Spieler stört es allerdings, dass es ein 30-minütiges Zeitlimit gibt und die Hauptstory dadurch nicht vorangetrieben wird.

