Die beliebteste Klasse in Elden Ring: Nightreign hat eine Fähigkeit, die die wenigsten kennen

In Elden Ring: Nightreign werden den Spielern 8 verschiedene Klassen zur Verfügung gestellt, die ihre eigenen Fähigkeiten mit sich bringen. Eine dieser Fähigkeiten kann auch zu einem Zweck eingesetzt werden, den viele Spieler gar nicht bemerkt haben.

Von welcher Klasse und Fähigkeit ist die Rede? Es geht um den Bogenschützen Ironeye (auf Deutsch „Eisenauge“), der mit seiner Ultimativkunst einen unaufhaltsamen Pfeil in Überschallgeschwindigkeit auf seine Feinde abfeuern kann und damit hohen Schaden anrichtet.

Wie mit den meisten anderen Angriffen kann man mit seiner Ultimate auch gefallene Teammitglieder wiederbeleben. Das scheint für viele nichts Neues zu sein, schließlich handelt es sich dabei um eines der wichtigsten (und sehr häufig aufkommenden) Gameplay-Elemente des Spiels. Allerdings hat ein Spieler auf Reddit herausgefunden, dass das Wort „unaufhaltsam“ für Ironeyes Pfeilschuss deutlicher gemeint ist, als von vielen vermutet.

Hier seht ihr den Trailer zur Klasse des Ironeyes aus Elden Ring: Nightreign:

Ironeyes Fähigkeiten begeistern Spieler

Wie kann man Ironeyes Fähigkeit weiter einsetzen? Der Spieler Templar-Headless berichtet auf Reddit von einem Kampf in Nightreign, in dem er als Ironeye mit einem Guardian gegen einen Mini-Boss in einem Verlies unter der Erde kämpfte. Als die Revenant des Teams, die sich auf der Oberfläche der Map befindet, zu Boden geht, zögert er nicht lange.

Mit Ironeyes Ultimate feuert er den Pfeil durch die Decke in Richtung seines sterbenden Teammitglieds – und das klappt. Ironeyes Ultimate ist nämlich wirklich unaufhaltsam, selbst das Terrain des Spiels kann den Effekt nicht aufhalten. Ein wichtiger Hinweis, der das Schicksal vieler Runs im richtigen Moment wenden kann.

Was macht Ironeye zum Liebling vieler Spieler? Unter dem Post schreiben viele Fans des Nightfarers, warum sie Ironeye als Charakter und spielbare Klasse so lieben:

„Ironeye ist mein Lieblingscharakter geworden. So ein gutes Skillset. Marking hat mich schon so oft gerettet, wodurch ich eingehenden großen Angriffen von den größeren Bossen ausweichen konnte“, schreibt Greenslang2017.

batman12399 antwortet darauf: „Seine I-Frames [Invincibility-Frames = in diesen Frames ist der Charakter unverwundbar] sind wahnsinnig, sie dauern die gesamte Länge der Animation, die in Kombination mit der absurden Reichweite eine ‘Du kommst aus dem Gefängnis frei’-Karte für so ziemlich jeden Angriff sind.“

„Ich habe das Gefühl, dass er der Beste ist. Ich bin auf ein Duo gestoßen, die beide Ironeye gespielt haben, während ich mit dem Habicht getanked habe, und wir haben fast die gesamte Karte einschließlich der Bosse geklärt“, schreibt Churro1912.

Das Spiel ist erst vor ein paar Tagen erschienen, weshalb es noch genug Möglichkeiten gibt, weitere unbemerkte Fähigkeiten und schnell zu übersehende Funktionen zu entdecken.